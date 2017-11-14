36-летняя дизайнер Ульяна Сергеенко прокомментировала расставание с миллиардером Данилом Хачатуровым.

Два года назад Ульяна Сергеенко рассталась с миллиардером Данилом Хачатуровым. Светские сплетники сообщали, что после развода звездный дизайнер была вынуждена отказаться от шикарного авто и урезать некторые расходы. В действительности, Сергеенко не получила ничего из-за брачного договора, который она подписала, не перечитывая.

«Тогда мне казалось, что это омерзительно и низко, — вчитываться в параграфы, раз тут такая любовь. <...> Да, можно было воевать, судиться. Но я понимала, что мне нужно как-то поберечь силы, если я хочу заниматься тем, что действительно люблю», — цитирует ее слова «СтарХит» со ссылкой на Tatler.

СМИ сообщают, что на данный момент бывший муж перечисляет Ульяне только алименты в размере 185 тысяч рублей для общей дочери Василисы.

Причина развода по-прежнему неизвестна. Поговаривали, что строгая жена приревновала мужа к режиссеру Анне Меликян, но никто из троих не комментировал эти предположения. Ульяна объяснила, что отношения просто изжили себя.

«Я просто не чувствовала, что он меня любит, и устала жить как ни в чем не бывало. Это было бы саморазрушением. Даня этого не ожидал, возможно, поэтому отреагировал так жестко. А я не ожидала, что все будет так. Мне казалось, мы цивилизованно договорились», — пояснила она.

Фото: starface