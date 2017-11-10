Российские звезды посетили торжественное мероприятие.

На этой неделе Ксения Собчак, Маргарита Митрофанова, Анастасия Макеева, Анна Калашникова и другие знаменитости посетили торжественное мероприятие. Все они прибыли по приглашению известного стоматолога, кандидата медицинских наук Мартироса Саркисяна на открытие шестой по счету стоматологической клиники DENTAL DOCTOR MARTIN в центре Москвы.

Для каждого из именитых гостей была проведена персональная экскурсия по клинике, а они, в свою очередь, продемонстрировали свои идеальные улыбки: