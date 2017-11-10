Ксения Собчак и Рита Митрофанова устроили «битву улыбок» на светском мероприятии
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Российские звезды посетили торжественное мероприятие.
На этой неделе Ксения Собчак, Маргарита Митрофанова, Анастасия Макеева, Анна Калашникова и другие знаменитости посетили торжественное мероприятие. Все они прибыли по приглашению известного стоматолога, кандидата медицинских наук Мартироса Саркисяна на открытие шестой по счету стоматологической клиники DENTAL DOCTOR MARTIN в центре Москвы.
Для каждого из именитых гостей была проведена персональная экскурсия по клинике, а они, в свою очередь, продемонстрировали свои идеальные улыбки:
Для мероприятия Собчак выбрала строгое закрытое платье и стильные туфли в тон. С тех пор, как она объявила об участии в президентских выборах, дизайнеры (многие из которых — ее друзья) поддержали Ксению. «Ну все, я буду теперь выбирать тебе правильные модели платьев, более строгие», — процитировала она в одном из интервью слова Ульяны Сергеенко.
Фото: архивы пресс-служб