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«Какие вы красавицы»: поклонники Ирины Шейк обсуждают ее редкое фото с мамой

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мама Ирины Шейк

Фото: Instagram Ирины Шейк

Ирина Шейк с мамой отдыхают у воды.

Внешность 33-летней Ирины Шейк всегда вызывала споры в Сети. Хейтеры утверждают, что яркие черты — работа косметологов и пластических хирургов. Однако если взглянуть на фотографии мамы модели, все становится ясно.

В эту среду, 28 августа, в блоге Ирины появилась редкая семейная фотография.

«Как чинно и благородно!!! Загляденье», «Самая сладкая парочка», «Какая же красивая мама! Я умираю», «Очень красивая, статная мама», «Цветет и пахнет», «Мама у тебя конечно шикарная женщина», «Богини 😘 Яблоко от яблоньки», «Видно в кого вы такая красавица», — обсуждают поклонники.

«Какие вы красавицы, мама супер, Ирина молодец», «Великолепные дамы», «Красивая мать, красивая дочь. Гены», «Ирина, как можно быть настолько красивыми девушками», «Бредли еще пожалеет», «А колечко то на пальце», — комментируют они.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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