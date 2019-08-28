«Какие вы красавицы»: поклонники Ирины Шейк обсуждают ее редкое фото с мамой

Внешность 33-летней Ирины Шейк всегда вызывала споры в Сети. Хейтеры утверждают, что яркие черты — работа косметологов и пластических хирургов. Однако если взглянуть на фотографии мамы модели, все становится ясно.

В эту среду, 28 августа, в блоге Ирины появилась редкая семейная фотография.