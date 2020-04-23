Как не запустить себя во время карантина: участницы конкурса красоты — о питании, тренировках и домашнем уходе
Фото: Пресс-служба
Елизавета Знагован, победительница конкурса «Мисс Офис – 2019», город Новосибирск
Фото: Пресс-служба
Каждый мой день обязательно начинается со стакана воды. Завтракаю по расписанию в 8 утра. Первый прием пищи у меня достаточно простой – омлет или блинчики, брускетта с разными начинками, оладьи или сырники. А вот меню обеда максимально разнообразное: от куриного супа до стейка из говядины. На ужин предпочитаю что-нибудь легкое. Например, греческий салат. Вместо походов в магазин пользуюсь онлайн-доставкой продуктов.
Мой уход за собой не изменился. Я всегда успеваю уделять внимание себе, а сейчас появилось больше времени, а это значит, что просто неспешно занимаюсь этими приятными делами. По утрам делаю гимнастику и массаж лица, а еще протираю лицо кубиком льда из зеленого чая. Скрабирую брови сахаром и питаю витаминами А и Е. Также скрабирую губы медом и делаю увлажняющие маски на ночь.
Софья Пензай, обладательница титула «1-я вице-Мисс Офис – 2019», город Санкт-Петербург
Фото: Пресс-служба
Заметила, что во время самоизоляции я совсем не скучаю по офисным аутфитам, а наслаждаюсь комфортом в одежде: надеваю уютные домашние платья, футболки с шортами. К слову о стиле, на днях надела на себя подушку и поучаствовала в #pillowchallenge. Не смогла пройти мимо!
Находясь дома, еще больше понимаю, что порядок должен быть во всем. Если, например, в квартире порядок, то и в голове он будет. Поэтому часто делаю уборку. Это меня успокаивает и наталкивает на разные размышления. Допустим, о том, что текущее положение вещей – это общее состояние всего мира, и нужно учиться жить в этих условиях. Я умею видеть позитив во всем. Так что уверена, что все сложится хорошо, главное не раскисать. Для поддержания хорошего настроения читаю любимые книги, смотрю хорошие фильмы, слушаю Монатика. Говорят, он отличный антидепрессант, и я не могу с этим не согласиться.
Ольга Конева-Щеклеина, обладательница титула «2-я вице-Мисс Офис – 2019», город Челябинск
Фото: Пресс-служба
Во время карантина я продолжаю заниматься спортом. В течение дня участвую в спортивных онлайн-марафонах, также люблю тренировки по приложению Nike training. Стараюсь усиленно работать над проблемными зонами. Много приседаю, делаю выпады и упражнения на пресс. В моем арсенале две гири, и это позволяет достаточно хорошо прорабатывать мышцы. Также люблю функциональные тренировки с берпи и отжиманиями.
В сложившейся ситуации в очередной раз убедилась, что самое главное – точное планирование. Почасовой план помогает мне и в работе, и в отношениях с ребенком. Я четко планирую, когда мы с ним занимаемся и совместно проводим время и когда у меня есть время только на рабочие задачи. В этом случае отвлечь сына получается только планшетом и всевозможными развивающими занятиями.
Наталья Астахова, обладательница титула «Мисс Интернет – 2019», город Хабаровск
Фото: Пресс-служба
Сейчас я нахожусь в состоянии гармонии с собой, но это проявляется не в идеальном внешнем виде, а в мягком теплом взгляде и улыбке до ушей. Да, во время карантина тоже можно быть счастливой. Совместный просмотр фильма с любимым человеком или приготовление ужина – вот что расслабляет, умиротворяет и отгоняет грусть и тоску.
Мне очень тяжело дается удаленная работа. Во-первых, дом – это дом. Место силы, отдыха и уюта. Сосредоточиться очень сложно. Во-вторых, ребенок, который пытается в течение дня перетянуть внимание на себя. Конечно, с одной стороны, хорошо, что есть возможность проследить за школьником, организовать и проконтролировать его день, в том числе выполнение онлайн-заданий, но все это сказывается на качестве работы. В итоге привычный режим с 9 до 18 иногда затягивается и до 20, и до 21.
Анна Рябова, обладательница титула «Мисс Талант – 2019», город Набережные Челны
Фото: Пресс-служба
На карантине мой ритм жизни наконец-то стал походить на мамский. Утром – семья, в обед – семья, на ужин – семья. В обычной жизни таким составом мы собирались только вечером или в выходной день. В плане красоты уход за лицом и телом для меня всегда как ритуал. Контрастный душ, скраб для тела и увлажняющее молочко. Люблю делать маски на лицо, что особенно веселит моих деток. Считаю, что уход должен быть разнообразным, так как привыкание снижает эффект любых, даже самых дорогих средств. Конечно, очень скучаю по походам в салон, но сильно от их отсутствия не страдаю. Поскольку рука набита, инструменты первой необходимости есть, поэтому приводить в порядок маникюр, педикюр и волосы первое время получается самостоятельно.
Напомним, что грандиозный финал конкурса «Мисс Офис — 2019» состоялся в ноябре. Корону победительницы и 2 миллиона рублей тогда увезла красавица из Новосибирска. А совсем скоро самые красивые офисные сотрудницы 2020 года сразятся за звание лучшей из лучших в конкурсе «Мисс Офис — 2020», который уже в четвертый раз пройдет при поддержке Passion.ru.
Кстати, предлагаем вам пройти тест и узнать, куда вам стоит отправиться, когда закончится эпидемия коронавируса и период вынужденной самоизоляции.
Фото: пресс-служба
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