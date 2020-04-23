Как не запустить себя во время карантина: участницы конкурса красоты — о питании, тренировках и домашнем уходе

Каждый мой день обязательно начинается со стакана воды. Завтракаю по расписанию в 8 утра. Первый прием пищи у меня достаточно простой – омлет или блинчики, брускетта с разными начинками, оладьи или сырники. А вот меню обеда максимально разнообразное: от куриного супа до стейка из говядины. На ужин предпочитаю что-нибудь легкое. Например, греческий салат. Вместо походов в магазин пользуюсь онлайн-доставкой продуктов.

Мой уход за собой не изменился. Я всегда успеваю уделять внимание себе, а сейчас появилось больше времени, а это значит, что просто неспешно занимаюсь этими приятными делами. По утрам делаю гимнастику и массаж лица, а еще протираю лицо кубиком льда из зеленого чая. Скрабирую брови сахаром и питаю витаминами А и Е. Также скрабирую губы медом и делаю увлажняющие маски на ночь.

Софья Пензай, обладательница титула «1-я вице-Мисс Офис – 2019», город Санкт-Петербург