У Татьяны Арнтгольц и Марка Богатырева родился сын
Фото: instagram.com/marchi25
О том, что в семье появился второй ребенок, пара тщательно скрывала. Татьяна Арнтгольц при этом перестала сниматься в фильмах, не выходила в свет и отказалась вести шоу «Жди меня» на последних месяцах беременности. Ее коллега Александр Лазарев-младший в одном из декабрьских выпусков программы объяснил, почему ведет программу один. «Моя очаровательная соведущая взяла ненадолго декретный отпуск», — уточнил он.
Марк поделился, что невероятно счастлив стать отцом. Он опубликовал кадр с младенцем и подписал: «В доме счастье! Сын родился! Богатырев Данила Маркович! В добрый путь».
Актеры познакомились на съемках. Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев долгое время держали в тайне свои отношения, впервые появившись на публике вместе лишь через несколько месяцев после начала романа. Отношения они рассекретили на премьере очередной серии фильма «Елки», где снимался Марк. Потом актер публично признался любимой в чувствах. Осенью 2020-го актеры тайно поженились после трехлетнего романа.
Для 39-летней Татьяны ребенок стал вторым, а для ее 36-летнего супруга — первым. У Арнтгольц есть 11-леняя дочь Мария, рожденная в браке с актером Иваном Жидковым.
Фото: Instagram/@tarntgoltsofficial, Instagram/@marchi25
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