У Татьяны Арнтгольц и Марка Богатырева родился сын

О том, что в семье появился второй ребенок, пара тщательно скрывала. Татьяна Арнтгольц при этом перестала сниматься в фильмах, не выходила в свет и отказалась вести шоу «Жди меня» на последних месяцах беременности. Ее коллега Александр Лазарев-младший в одном из декабрьских выпусков программы объяснил, почему ведет программу один. «Моя очаровательная соведущая взяла ненадолго декретный отпуск», — уточнил он.

Марк поделился, что невероятно счастлив стать отцом. Он опубликовал кадр с младенцем и подписал: «В доме счастье! Сын родился! Богатырев Данила Маркович! В добрый путь».