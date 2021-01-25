У Насти Каменских скончался отец

В жизни певицы Насти Каменских случилась трагедия — у звезды скончался отец. Грустной новостью со своими подписчиками она поделилась в Instagram.

«Я любима пап... Всегда была любима тобой, а теперь своим мужем! Я помню, что любовь самое главное! Ты меня научил любить и я научу своих детей! Спасибо, что был моим папой! Самым добрым, самым веселым, заботливым, интересным, умным, мудрым и сильным! Пожалуйста, приходи ко мне почаще во снах. Я люблю тебя, пап!», — написала певица и выложила совместное видео с отцом. От чего умер родитель Каменских, звезда не уточнила.

Поклонники звезды выразили соболезнования Каменских, пожелали ей стойко держаться после этой тяжелой утратой и заявили, что они скорбят вместе с ней.

За последнее время Настя Каменских уже не первая звезда, кому случилось потерять родителей. Как мы писали ранее, у популярного в 90-е музыканта Кая Метова скончалась мама, печальной новостью он также поделился в своем Instagram.

Ранее от коронавируса скончался худрук «Ералаша» Борис Грачевский.