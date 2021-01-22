У Кая Метова умерла мама: «До последнего не верилось»

Музыкант Кай Метов в своем Instagram рассказал о смерти своей матери. По каким причинам скончалась его родительница, певец не уточнил, отметив, что ему больно это осознавать, и он не может поверить, что мамы больше нет.

«Очень тяжело писать эти строки… До последнего не верилось, что это может случиться. Дорогая любимая мама! Спасибо тебе за любовь, за мое счастливое детство, за понимание и поддержку во взрослой жизни. Ты многому меня научила, от многого уберегла. Тебя будет очень-очень не хватать», — написал Кай Метов.