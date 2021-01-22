У Кая Метова умерла мама: «До последнего не верилось»
Фото: www.instagram.com/kay_metov/
Музыкант Кай Метов в своем Instagram рассказал о смерти своей матери. По каким причинам скончалась его родительница, певец не уточнил, отметив, что ему больно это осознавать, и он не может поверить, что мамы больше нет.
«Очень тяжело писать эти строки… До последнего не верилось, что это может случиться. Дорогая любимая мама! Спасибо тебе за любовь, за мое счастливое детство, за понимание и поддержку во взрослой жизни. Ты многому меня научила, от многого уберегла. Тебя будет очень-очень не хватать», — написал Кай Метов.
В публикации появилась черно-белая фотография матери — оказалось, что музыкант очень похож на нее, как отметили поклонники в комментариях. Популярному в 90-е музыканту выразили соболезнования, пожелали ему крепиться и пережить потерю.
Метова есть, кому поддержать в трудную минуту, — музыкант встречается с молодой девушкой по имени Анастасия Рожкова. Возлюбленная младше Метова на 28 лет, однако паре это совсем не мешает.
Фото и видео: Instagram Кая Метова
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