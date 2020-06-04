«У меня уменьшился желудок»: Анна Семенович экстремально худеет после карантина
Фото: Instagram Анны Семенович
Несколько месяцев карантина дали о себе знать: певица Анна Семенович, оставшись наедине с бойфрендом, братом и холодильником, превратилась в фею домашнего очага, что в свою очередь привело к лишним килограммам. Худеть звезда решила экстремальными методами — с помощью голодания.
За четыре дня артистке удалось сбросить 3 килограмма, и она не планирует останавливаться на достигнутом.
«Ну вот он долгожданный день настал! Я выдержала четыре дня голода, вчера был самый сложный день и мой врач приняла решение сегодня меня выводить из голода на диетическое питание! Утром мне дали овсяный кисель без сахара, просто на воде и мне он показался самым вкусным питанием на свете. Я чувствую как у меня уменьшился желудок, который я растянула на карантине и успокоились вкусовые рецепторы, теперь еда без соли и приправ кажется мне очень вкусной. Раньше я прям засаливала продукты, использовала огромное количество приправ, а это приводило к задержке воды в организме и лишнему весу! Но теперь все изменилось, мне хватит сил поменять свои вкусовые привычки, на это мне понадобится 21 день», — поделилась она с читателями своего блога.
Фото и видео: Instagram
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