«У меня уменьшился желудок»: Анна Семенович экстремально худеет после карантина

Несколько месяцев карантина дали о себе знать: певица Анна Семенович, оставшись наедине с бойфрендом, братом и холодильником, превратилась в фею домашнего очага, что в свою очередь привело к лишним килограммам. Худеть звезда решила экстремальными методами — с помощью голодания.

За четыре дня артистке удалось сбросить 3 килограмма, и она не планирует останавливаться на достигнутом.