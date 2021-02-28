«У меня не было денег»: Рудова показала, как выглядела до популярности

«Я выбрала карьеру актрисы, правда ее тогда еще не было. Просто я понимала, что с графиком 5/2 точно не смогу ходить по кастингам. Это было сложное решение и одновременно простое. Сложное – потому что стабильность, простое – потому что мечта не обсуждается. И буквально через неделю после моего отказа перейти в офис я получила свою первую главную роль. Конечно, все было не так просто, как описывается в посте. В сети магазинов я работала три года», – подытожила знаменитая блондинка.

Сейчас инстадива много времени уделяет работе. Девушка участвует в различных проектах, и уже даже успела получить опыт телеведущей.

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