«У меня не было денег»: Рудова показала, как выглядела до популярности
Фото: @rudovanata/ Instagram
В последний день зимы звезда сериала «Универ» решила вспомнить, как начиналась ее жизнь в столице. Наталья опубликовала в своем блоге пост, посвященный ее становлению. «Когда я приехала в Москву, чтобы стать актрисой, я за три дня нашла комнату для жилья (на квартиру денег не было) и работу. К слову, у меня было только пять тысяч рублей. Я устроилась в магазин продавцом-консультантом. Потом меня повысили, и я стала менеджером», – рассказала актриса.
«Я выбрала карьеру актрисы, правда ее тогда еще не было. Просто я понимала, что с графиком 5/2 точно не смогу ходить по кастингам. Это было сложное решение и одновременно простое. Сложное – потому что стабильность, простое – потому что мечта не обсуждается. И буквально через неделю после моего отказа перейти в офис я получила свою первую главную роль. Конечно, все было не так просто, как описывается в посте. В сети магазинов я работала три года», – подытожила знаменитая блондинка.
Сейчас инстадива много времени уделяет работе. Девушка участвует в различных проектах, и уже даже успела получить опыт телеведущей.
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Фото: @rudovanata / Instagram
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