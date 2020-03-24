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Представитель Льва Лещенко прокомментировал его госпитализацию в «коронавирусную больницу»

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Лев Лещенко и его супруга Ирина

Фото: Instagram Льва Лещенко

78-летний Лев Лещенко лег в больницу из-за подозрения на воспаление легких.

В понедельник, 23 марта, легендарный певец Лев Лещенко и его супруга Ирина были замечены рядом с больницей в Коммунарке — именно туда госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19. На следующий день интернет-издания тут же подхватили этот повод, сообщив, что недавно артист якобы вернулся из Италии.

«Поскольку не могли вызвать врача домой, Лев Валерьянович — а мы уже отсидели 10 дней в самоизоляции — поехал сам. Заехал в одну клинику, в другую, посоветовали в Коммунарку. Лег туда на обследование. Вроде есть подозрение на воспаление легких, а остальное будет известно через три дня», — цитирует «СтарХит» слова представителя певца Олега Дмитриева.

Ранее друг артиста Владимир Винокур на вопрос издания «Звезда» о госпитализации артиста из-за коронавируса ответил: «Не верьте никому, это сплетни».

Ни о подозрении на коронавирус, ни о подтверждении диагноза речи пока не идет.

Редакция Passion.ru желает здоровья народному любимцу!

Фото и видео: Instagram

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