Представитель Льва Лещенко прокомментировал его госпитализацию в «коронавирусную больницу»

В понедельник, 23 марта, легендарный певец Лев Лещенко и его супруга Ирина были замечены рядом с больницей в Коммунарке — именно туда госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19. На следующий день интернет-издания тут же подхватили этот повод, сообщив, что недавно артист якобы вернулся из Италии.

«Поскольку не могли вызвать врача домой, Лев Валерьянович — а мы уже отсидели 10 дней в самоизоляции — поехал сам. Заехал в одну клинику, в другую, посоветовали в Коммунарку. Лег туда на обследование. Вроде есть подозрение на воспаление легких, а остальное будет известно через три дня», — цитирует «СтарХит» слова представителя певца Олега Дмитриева.

Ранее друг артиста Владимир Винокур на вопрос издания «Звезда» о госпитализации артиста из-за коронавируса ответил: «Не верьте никому, это сплетни».

Ни о подозрении на коронавирус, ни о подтверждении диагноза речи пока не идет.

Редакция Passion.ru желает здоровья народному любимцу!