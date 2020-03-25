Директор переведенного в реанимацию Льва Лещенко рассказал о его состоянии

Накануне представителям прессы стало известно о госпитализации Льва Лещенко. 78-летний артист обратился к врачам, которые рекомендовали ему остаться в медицинском учреждении из-за подозрения на воспаление легких. Спустя сутки инсайдер сообщил о переводе артиста в реанимацию.

«Он в реанимации, "питается" кислородом. Это не экстренный случай, мне объяснили. Это лучшее место для такой процедуры, где чище всего и удобнее всего, где стоит новейшая аппаратура. За ним образцовый уход», — прокомментировал директор артиста Олег Дмитриев в разговоре с корреспондентом информационного агенства ТАСС.