У актера Александра Самойленко скончалась мама: «Это тяжело принять»
Фото: www.instagram.com/a_samoylenko50/
Александр Самойленко, известный благодаря роли доктора Антонова в сериале «Папины дочки», рассказал о тяжелой личной трагедии — актер потерял мать. С родительницей у него были сложные отношения, и это усугубляет боль от потери. О своей беде Самойленко рассказал на своей странице в Instagram.
«Мама ушла... У нас были сложные отношения, но я всегда тебя любил и люблю! Это тяжело принять! Прости меня...», — рассказал он своим подписчикам, и опубликовал совместную архивную фотографию.
Подписчики выразили свои соболезнования, и пожелали с достоинством пережить эту утрату.
За последнее время Самойленко стал уже не первым из звезд, кому пришлось потерять родителей.
На прошлой неделе у популярного в 90-е музыканта Кая Метова скончалась мама. Причина ее смерти не уточняется.
Также недавно отца потеряла певица Настя Каменских, и поделилась совместными фотографиями с отцом, рассказав, как много родитель для нее значил.
Фото и видео: Instagram Александра Самойленко
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