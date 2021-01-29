У актера Александра Самойленко скончалась мама: «Это тяжело принять»

Александр Самойленко, известный благодаря роли доктора Антонова в сериале «Папины дочки», рассказал о тяжелой личной трагедии — актер потерял мать. С родительницей у него были сложные отношения, и это усугубляет боль от потери. О своей беде Самойленко рассказал на своей странице в Instagram.

«Мама ушла... У нас были сложные отношения, но я всегда тебя любил и люблю! Это тяжело принять! Прости меня...», — рассказал он своим подписчикам, и опубликовал совместную архивную фотографию.

Подписчики выразили свои соболезнования, и пожелали с достоинством пережить эту утрату.

За последнее время Самойленко стал уже не первым из звезд, кому пришлось потерять родителей.

На прошлой неделе у популярного в 90-е музыканта Кая Метова скончалась мама. Причина ее смерти не уточняется.

Также недавно отца потеряла певица Настя Каменских, и поделилась совместными фотографиями с отцом, рассказав, как много родитель для нее значил.