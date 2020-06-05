«Не верила, что можно полюбить, так отдрессировала себя»: Варнава сделала неожиданное заявление о личной жизни

«Я не верила, что можно кого-то вообще полюбить. Я в этом плане цинична. Так отдрессировала себя. Не испытываю чувств, я не нежный человек. Он был особенным в моей жизни, и мне было трудно сказать "прости, я люблю тебя чуть по-другому". И думаю, что он меня уже любил по-другому. Мы как брат и сестра, родня на одной территории, это уже неправильно», — объяснила Екатерина Варнава о расставании с танцовщиком Константином Мякиньковым в шоу Агаты Муцениеце.

Также Варнава рассказала о первой ссоре с новым кавалером, который появился у нее недавно: «Мы сегодня первый раз поругались, не из-за пандемии. Просто тяжело двум творческим единицам. Когда дело доходит до чего-то непонятного для меня, когда я вовремя не почувствовала или не так поняла, я начинаю чувствовать себя некомфортно, меня начинает метать в разные стороны... Но мне не нравится быть такой, это не я, поэтому я решила обозначить границу. Устроить день тишины. Но я не уверена, что это надо, когда отношения только зарождаются, нужно уметь договариваться».