У 30-летней Риты Дакоты обнаружили два новообразования: «Только бы не рак»

В своем блоге в Instagram исполнительница хита «Новые линии» рассказала, что ей внезапно стало плохо: у нее потемнело в глазах, а руки и ноги онемели. Изначально Рита думала, что это из-за экзотической пищи, к которой ее организм еще не до конца привык.

«Меня люто скрутило, не могла дышать, двигаться. Ждем анализов. Поставили мне капельницу из какого-то суперобезболивающего», — написала артистка. Она пояснила, что ей назначили КТ, а также взяли анализы. «Только бы не рак, только бы не рак», — говорила себе знаменитость лежа в больнице и молясь о своем здоровье.