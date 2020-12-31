Высокие отношения: Рита Дакота улетела на Бали вместе с экс-супругом и новым бойфрендом
Фото: www.instagram.com/ritadakota/
Рита Дакота удивила своих подписчиков, отправившись на Бали в необычной компании. Кроме своей трехлетней дочки Мии и нынешнего возлюбленного Федора, она взяла с собой и бывшего мужа Влада Соколовского.
«Идеальное фото для недоумевающих возгласов в комментах. Вот такой компанией мы полетели на остров. И это не шутки.
На короткой пересадке это вся подпись, которую успеваю сделать. В следующем посте все подробности и об этом, и о нашем самом экстремальном трипе в жизни. (P.S: и да, мы летаем экономом. Просто потому что мы такие же обычные ребята, как и все. Ни лучше, ни хуже!)», — рассказывает Рита.
Несмотря на закрытые границы, она решила рискнуть и не стала сдавать билеты на Бали и отказываться от запланированного отдыха.
Подписчики оправдали опасения певицы и удивились, но похвалили Риту и Влада за благоразумие:
«Фёдор просто святой, видимо», «По вам сериал снять можно», «Вот это я понимаю человеческие и дружные отношения, когда не делят детей, вы пример для многих, браво, хорошего отдыха», «Сколько в вас мудрости, во всех троих. Браво, Мия счастливый ребенок», «На самом деле Рита с Владом молодцы, что ради дочери остались в нормальных отношениях, смогли отпустить ситуацию и друг друга, сохранить человечность и остаться хорошими знакомыми».
Фото и видео: Instagram Риты Дакоты
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