Высокие отношения: Рита Дакота улетела на Бали вместе с экс-супругом и новым бойфрендом

Рита Дакота удивила своих подписчиков, отправившись на Бали в необычной компании. Кроме своей трехлетней дочки Мии и нынешнего возлюбленного Федора, она взяла с собой и бывшего мужа Влада Соколовского.

«Идеальное фото для недоумевающих возгласов в комментах. Вот такой компанией мы полетели на остров. И это не шутки.

На короткой пересадке это вся подпись, которую успеваю сделать. В следующем посте все подробности и об этом, и о нашем самом экстремальном трипе в жизни. (P.S: и да, мы летаем экономом. Просто потому что мы такие же обычные ребята, как и все. Ни лучше, ни хуже!)», — рассказывает Рита.

Несмотря на закрытые границы, она решила рискнуть и не стала сдавать билеты на Бали и отказываться от запланированного отдыха.