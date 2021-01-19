Риту Дакоту отругали за недостаточно закрытый купальник дочки на Бали
Фото: www.instagram.com/ritadakota/
Рита Дакота, которая уехала вместе со своей дочерью и возлюбленным на Бали, случайно оказалась в центре небольшого скандала на пляже.
Она отдыхала вместе с 3-летней Мией, когда к ним внезапно подошла незнакомая женщина и попросила прикрыть ребенка — девочка сидела в одних плавках.
«Неприятная ситуация у нас тут пару дней назад случилась на пляже.
В первую очередь потому, что я так и не поняла, кто из нас был не прав. Может вы рассудите, ведь вы у меня всегда справедливые и мудрые?
Незнакомая и довольно агрессивная девушка подошла ко мне на пляже в Нуса-Дуа и хамским тоном попросила "одеть своего ребенка". Мие 3 и часть ее купальников "без верха": просто плавочки девчачьи милые, а "лифчика" для трехлетки не предусмотрено в этих моделях. Да, есть и слитные, но есть и вот такие — просто плавки.
Девушка меня отчитала, мол негоже ребенку такому большому купаться и "сиськами смущать мальчиков".
Ну какими "сиськами", ей 3! Как она может в 3 кого-то смутить? Она же ребенок малюсенький еще...», — рассказывает Рита.
Подписчики поддержали звезду — по их мнению, ситуация раздута из ничего, и не стоит обращать внимание на людей, которые хотят просто привлечь к себе внимание.
Ранее Рита очень удивила своих подписчиков. Певица не только решила рискнуть и вместе с маленьким ребенком отправиться на Бали после запрета, но еще и устроила Мие максимально комфортный полет, пригласив бывшего супруга Влада Соколовского составить им компанию в самолете.
Впрочем, как потом прокомментировала Дакота, на совместный отдых она пока не готова, поэтому музыкант отдыхал в другой части острова.
Фото и видео: Instagram Риты Дакоты
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