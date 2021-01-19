Риту Дакоту отругали за недостаточно закрытый купальник дочки на Бали

Рита Дакота, которая уехала вместе со своей дочерью и возлюбленным на Бали, случайно оказалась в центре небольшого скандала на пляже.

Она отдыхала вместе с 3-летней Мией, когда к ним внезапно подошла незнакомая женщина и попросила прикрыть ребенка — девочка сидела в одних плавках.

«Неприятная ситуация у нас тут пару дней назад случилась на пляже.

В первую очередь потому, что я так и не поняла, кто из нас был не прав. Может вы рассудите, ведь вы у меня всегда справедливые и мудрые?

Незнакомая и довольно агрессивная девушка подошла ко мне на пляже в Нуса-Дуа и хамским тоном попросила "одеть своего ребенка". Мие 3 и часть ее купальников "без верха": просто плавочки девчачьи милые, а "лифчика" для трехлетки не предусмотрено в этих моделях. Да, есть и слитные, но есть и вот такие — просто плавки.

Девушка меня отчитала, мол негоже ребенку такому большому купаться и "сиськами смущать мальчиков".

Ну какими "сиськами", ей 3! Как она может в 3 кого-то смутить? Она же ребенок малюсенький еще...», — рассказывает Рита.