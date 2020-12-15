«Ты встретил настоящую Любовь»: Успенская в ярком платье пофлиртовала с Алексеем Воробьевым
Фото: www.instagram.com/uspenskayalubov_official/
Любовь Успенская опубликовала пикантное фото с певцом Алексеем Воробьевым. На фото 66-летняя артистка позирует в ярко-желтом платье в обтяжку, тесно прижавшись к молодому коллеге. Алексей Воробьев довольно улыбается на камеру.
«Все твои разочарования в любви позади. Теперь ты встретил настоящую Любовь. Любовь Успенскую», — пофлиртовала артистка с молодым коллегой.
«Любочка осчастливит любого мужчину!», «Пошлость какая», «Как не надоело в таком возрасте кривляться», «У Лехи опять что ли проблемы на личном фронте?», «Жесть», «Очень смешно», «Что-то Воробьев старше выглядит. Он, видимо, много работает...», «Очень красиво», «Хорошее фото», «Хватит вешать ярлыки на артистов!», «Выглядит старше нее на этом фото», «У вас отличное чувство юмора», — полетели разные комментарии под фото.
Недавно Любовь Успенская рассказывала, что рассталась с любимым мужчиной. А из-за того, что не может найти взаимную любовь, все время худеет.
Алексея Воробьева молва уже несколько месяцев связывает с известным врачом Натальей Зубаревой. Ранее появилась информация, что они тайно поженились в Лос-Анджелесе. А недавно Наталья призналась, что ждет ребенка. В Instagram она опубликовала фото с большим животом. Кто отец будущего малыша, она умолчала. Но многие ее подписчики уверены, что Воробьев. Сами они ничего не комментируют.
Фото и видео: Instagram Любови Успенской
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