«Ты встретил настоящую Любовь»: Успенская в ярком платье пофлиртовала с Алексеем Воробьевым

«Любочка осчастливит любого мужчину!», «Пошлость какая», «Как не надоело в таком возрасте кривляться», «У Лехи опять что ли проблемы на личном фронте?», «Жесть», «Очень смешно», «Что-то Воробьев старше выглядит. Он, видимо, много работает...», «Очень красиво», «Хорошее фото», «Хватит вешать ярлыки на артистов!», «Выглядит старше нее на этом фото», «У вас отличное чувство юмора», — полетели разные комментарии под фото.

Недавно Любовь Успенская рассказывала, что рассталась с любимым мужчиной. А из-за того, что не может найти взаимную любовь, все время худеет.

Алексея Воробьева молва уже несколько месяцев связывает с известным врачом Натальей Зубаревой. Ранее появилась информация, что они тайно поженились в Лос-Анджелесе. А недавно Наталья призналась, что ждет ребенка. В Instagram она опубликовала фото с большим животом. Кто отец будущего малыша, она умолчала. Но многие ее подписчики уверены, что Воробьев. Сами они ничего не комментируют.