Алексей Воробьев тайно женился на давней подруге в Лос-Анджелесе?

Алексей Воробьев большую часть года живет в США, где снимается в сериале Netflix. Туда же отдыхать после тяжелой работе в «красной зоне» (передовая борьбы с коронавирусом) отправилась и его давняя подруга — известный доктор Наталья Зубарева.

Во время отдыха в одном из отелей Калифорнии 32-летнего певца и 33-летнего медика засняли свидетели их досуга. И, по словам очевидцев, атмосфера была далеко не дружеской, а романтической, сообщает «Комсомольская правда» и публикует фото пары.

Известно, что Зубарева и Воробьев дружат уже четыре года, и раньше в Сети появлялись их совместные фото. «Светиться» вместе, по данным «КП» они стали вместе сразу после развода Натальи. После того, как пару засняли в Лос-Анджелесе, появились слухи, что туда они, несмотря на закрытые границы, прилетели, чтобы тайно пожениться.

Издание выяснило, что вскоре Алексей Воробьев и Наталья Зубарева вернулись в Москву, но разными рейсами, чтобы сохранить конспирацию. И позже Алексей опубликовал в Instagram фото с двумя корги. Одним из них оказался его питомец Моцарт, а вторым — собака Натальи Элвис (его она назвала в честь корги, который раньше был у Воробьева).

Поклонники уверены: в Москве Наталья и Алексей живут вместе. Официальной информации от них пока не поступало.