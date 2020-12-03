32-летний Алексей Воробьев впервые станет отцом?

В сентябре СМИ и телеграм-паблики облетела новость о возможной тайной свадьбе Алексея Воробьева. Тогда сообщали, что его избранницей стала давняя знакомая, врач Наталья Зубарева. Якобы она летала к музыканту в США, где они и стали мужем и женой. Воробьев и Зубарева не комментировали эту новость, впрочем, как и другие моменты личной жизни.

И теперь, 2,5 месяца спустя, стало известно, что Наталья Зубарева ждет ребенка. Она сама рассказала в социальной сети, что находится уже на большом сроке беременности. В Instagram она опубликовала фото с большим животом. «В тебе вся моя любовь», — подписала она снимок, сделав акцент на слове «моя».