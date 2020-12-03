32-летний Алексей Воробьев впервые станет отцом?
Фото: www.instagram.com/mr.alexsparrow/
В сентябре СМИ и телеграм-паблики облетела новость о возможной тайной свадьбе Алексея Воробьева. Тогда сообщали, что его избранницей стала давняя знакомая, врач Наталья Зубарева. Якобы она летала к музыканту в США, где они и стали мужем и женой. Воробьев и Зубарева не комментировали эту новость, впрочем, как и другие моменты личной жизни.
И теперь, 2,5 месяца спустя, стало известно, что Наталья Зубарева ждет ребенка. Она сама рассказала в социальной сети, что находится уже на большом сроке беременности. В Instagram она опубликовала фото с большим животом. «В тебе вся моя любовь», — подписала она снимок, сделав акцент на слове «моя».
«Боже! Какое счастье! Я так рада за вас!», «Новый год покажет, кто как провел карантин», «А я прям растерялась на приеме. Чудесная новость», «Лучшее фото дня в ленте», «Ой, это третий малыш . Это так красиво», «Она говорила и писала о том, что влюблена, и что хочет еще малышей», «Вот и Алексей Воробьев станет папочкой», — полетели десятки комментариев под снимком.
Фото: www.instagram.com/doctor_zubareva/
Во втором, личном профиле Натальи Зубаревой также появилось нежное фото с изменившейся фигурой. «Я очень тебя жду», — написала будущая мать.
Известно, что 33-летняя Наталья Зубарева была замужем, у нее уже есть двое детей. С Воробьевым они знакомы давно, а близко общаются четыре года. Ранее в Сети появлялись их совместные фото.
Поклонники пары уверены, что в Москве они живут вместе, хотя не афишируют это.
Фото и видео: Instagram Алексея Воробьева и Натали Зубаревой
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!