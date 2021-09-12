«Трусы-памперсы» или «Огонь»? Новый образ Ани Лорак расколол аудиторию на два лагеря
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Певица Ани Лорак удивила поклонников выбором нового образа. Для недавнего большого концерта в Одессе 42-летняя артистка совместно с дизайнером и стилистом Ксение Авакян создала сценический look из бра-топа, удлиенного атласного жакета и коротких шорт с крайне высокой талией. Последняя часть look'а неожиданно вызвала неприятие у женской части аудитории.
«Эти трусы, как у пупса», «Трусы-памперсы», «Ани, смените костюм, низ вас очень портит», «Даже в этом памперсе красотка!», «Сейчас ее четвертуют за «подгузник»... Огонь!», — отреагировали некоторые поклонницы певицы. А вот мужская часть аудитории Ани Лорак отметила эффектность и уместность наряда, подчеркнувшего ее фигуру.
Впрочем, реакция аудитории понятна: все-таки Ани зарекомендовала себя как поклонница эффектных платьев в пол. Несколько таких наряддов звезда продемонстрировала на недавно прошедшей в Сочи «Новой Волне».
А недавно Ани Лорак делилась кадрами в стиле family look. Артистка и ее 10-летняя дочь София надели на отдых у бассейна одинаковые купальники. К слову, эти образы вызвали восхищение у Филиппа Киркорова.
Фото и видео: @anilorak/Instagram