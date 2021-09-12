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«Трусы-памперсы» или «Огонь»? Новый образ Ани Лорак расколол аудиторию на два лагеря

Певица Ани Лорак на концерте в Одессе примерила наряд, состоящий из атласного жакета, бра-топа и шортов в бельевом стиле с крайне высокой талией. Новый образ артистки оценили не все поклонники, при этом критические комментарии написали, в основном, женщины. Тогда как мужчины одобрили выбор одежды певицы.