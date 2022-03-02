Трудная дочь Вячеслава Малафеева встретилась с семьей через полгода после разлуки

Ксения Малафеева несколько лет назад связалась с плохой компанией, а после у нее появились пагубные привычки. Также у девушки были проблемы с законом. Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказывал, что будет бороться за благополучие дочери до последнего.

Некоторое время девушка провела в частной клинике, затем ее отправили на реабилитацию в загородный пансионат. И теперь семья приехала навестить Ксению.

Вячеслав Малафеев с сыновьями Алексом и Максимом, а также бывшей женой Екатериной, которая несколько лет растила Ксюшу, поселились в гостиничном коттедже. Там и состоялась долгожданная встреча, о которой Ксения не догадывалась.