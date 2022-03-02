Трудная дочь Вячеслава Малафеева встретилась с семьей через полгода после разлуки
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/malafeev16ru
Ксения Малафеева несколько лет назад связалась с плохой компанией, а после у нее появились пагубные привычки. Также у девушки были проблемы с законом. Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказывал, что будет бороться за благополучие дочери до последнего.
Некоторое время девушка провела в частной клинике, затем ее отправили на реабилитацию в загородный пансионат. И теперь семья приехала навестить Ксению.
Вячеслав Малафеев с сыновьями Алексом и Максимом, а также бывшей женой Екатериной, которая несколько лет растила Ксюшу, поселились в гостиничном коттедже. Там и состоялась долгожданная встреча, о которой Ксения не догадывалась.
Трогательные кадры встречи появились в Instagram Екатерины Малфеевой. Братья, готовясь ко встрече с сестрой, написали ей трогательные записки.
Фото: www.instagram.com/malafeeva_ekaterina
Напомним, первая жена Вячеслава Малафеева Марина в 2011 году погибла в ДТП. Их дочери тогда было 8 лет, а Максиму — всего пять.
Всего через два месяца футболист познакомился с Екатериной и у них начался роман. Спортсмен объяснял, что после смерти жены был в полной прострации, много горевал и не знал, как себя вести с маленькими детьми. Выбраться из трудной ситуации ему помог футбол и поддержка Екатерины.
Осенью 2021-го Малафеев заявил, что разводится с женой. Но, как видно, после расставания они поводят время вместе.
Фото и видео: Instagram