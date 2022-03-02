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Трудная дочь Вячеслава Малафеева встретилась с семьей через полгода после разлуки

У знаменитого футболиста трое детей: Ксения и Максим от первой покойной супруги Марины и Алекс, которого родила его вторая жена Екатерина. Дочь Вячеслава Малафеева росла проблемным подростком, отец приложил все силы для борьбы с ее пагубными привычками. И сейчас девушка находится на реабилитации.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Вячеслав Малафеев с дочерью Ксенией

Фото: www.instagram.com/malafeev16ru

Ксения Малафеева несколько лет назад связалась с плохой компанией, а после у нее появились пагубные привычки. Также у девушки были проблемы с законом. Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказывал, что будет бороться за благополучие дочери до последнего.

Некоторое время девушка провела в частной клинике, затем ее отправили на реабилитацию в загородный пансионат. И теперь семья приехала навестить Ксению.

Вячеслав Малафеев с сыновьями Алексом и Максимом, а также бывшей женой Екатериной, которая несколько лет растила Ксюшу, поселились в гостиничном коттедже. Там и состоялась долгожданная встреча, о которой Ксения не догадывалась.

Трогательные кадры встречи появились в Instagram Екатерины Малфеевой. Братья, готовясь ко встрече с сестрой, написали ей трогательные записки.

Трудная дочь Вячеслава Малафеева встретилась с семьей через полгода после разлуки

Фото: www.instagram.com/malafeeva_ekaterina

Напомним, первая жена Вячеслава Малафеева Марина в 2011 году погибла в ДТП. Их дочери тогда было 8 лет, а Максиму — всего пять.

Всего через два месяца футболист познакомился с Екатериной и у них начался роман. Спортсмен объяснял, что после смерти жены был в полной прострации, много горевал и не знал, как себя вести с маленькими детьми. Выбраться из трудной ситуации ему помог футбол и поддержка Екатерины.

Осенью 2021-го Малафеев заявил, что разводится с женой. Но, как видно, после расставания они поводят время вместе.

Фото и видео: Instagram

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