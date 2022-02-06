Вячеслав Малафеев впервые рассказал о разводе: «Я свободен и делаю что хочу»

42-летний Вячеслав Малафеев дал первое интервью после объявления о расставании с женой. Спортсмен признался ведущей Youtube-шоу на канале Fametime TV, что они с супругой Екатериной больше не живут вместе.

«Вещей ее нет, она тут не живет», — сообщил футболист.

Вячеслав отметил, что именно он принял решение оставить супругу. Причин для этого у Малафеева было достаточно. Последний год в отношениях пары было не все гладко, и в один момент спортсмен понял, что правильнее всего будет разойтись. Сейчас супруги в сложных отношениях, но пока не подали документы на развод.

«Последний год у нас был непростой, было много разногласий, нестыковок. Все накопилось. Мы начали двигаться – каждый в своем направлении и в какой-то момент потеряли нити. Где-то заигрались, и пришли к тому, где сейчас находимся», — рассказал экс-игрок «Зенита».

Малафеев уверяет, что ни его участие в проекте «Звезды в Африке», ни флирт с Айзой Долматовой, которую называли чуть ли не разлучницей семьи — не повлияли на его решение.

«У меня не было сексуального влечения», — прокомментировал отношения с Айзой Вячеслав.