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Вячеслав Малафеев впервые рассказал о разводе: «Я свободен и делаю что хочу»

Российский футболист Вячеслав Малафеев расстался с супругой Екатериной после 10 лет брака. Победитель шоу «Звезды в Африке» откровенно рассказал о том, кто был инициатором разрыва и с кем теперь будут жить их дети.
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Вячеслав и Екатерина Малафеевы

Фото: @malafeev16ru/Instagram

42-летний Вячеслав Малафеев дал первое интервью после объявления о расставании с женой. Спортсмен признался ведущей Youtube-шоу на канале Fametime TV, что они с супругой Екатериной больше не живут вместе.

«Вещей ее нет, она тут не живет», — сообщил футболист.

Вячеслав отметил, что именно он принял решение оставить супругу. Причин для этого у Малафеева было достаточно. Последний год в отношениях пары было не все гладко, и в один момент спортсмен понял, что правильнее всего будет разойтись. Сейчас супруги в сложных отношениях, но пока не подали документы на развод.

«Последний год у нас был непростой, было много разногласий, нестыковок. Все накопилось. Мы начали двигаться – каждый в своем направлении и в какой-то момент потеряли нити. Где-то заигрались, и пришли к тому, где сейчас находимся», — рассказал экс-игрок «Зенита».

Малафеев уверяет, что ни его участие в проекте «Звезды в Африке», ни флирт с Айзой Долматовой, которую называли чуть ли не разлучницей семьи — не повлияли на его решение.

«У меня не было сексуального влечения», — прокомментировал отношения с Айзой Вячеслав.

На данный момент спортсмен наслаждается свободной жизнью и не исключает возможность новых отношений. «Не вижу в этом никаких проблем. Я сейчас свободен. Я живу так, как я хочу».

У Вячеслава Малафеева трое детей: 23-летняя Ксения и 16-летний Максим от первого брака с Мариной Малафеевой, а также сын Алекс от нынешней супруги Екатерины. Дети в курсе о проблемах в семье и адекватно восприняли решение отца уйти от супруги. Более того, им дано свободное право выбора с кем и где жить. «Каждый может оставаться где он хочет и когда угодно», — добавил спортсмен.

Напомним, что Вячеслав и Екатерина поженились в 2012 году вскоре после ухода из жизни первой супруги футболиста Марины, которая попала в автокатастрофу в 2011 году.

Фото: Instagram

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