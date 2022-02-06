Вячеслав Малафеев впервые рассказал о разводе: «Я свободен и делаю что хочу»
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Фото: @malafeev16ru/Instagram
42-летний Вячеслав Малафеев дал первое интервью после объявления о расставании с женой. Спортсмен признался ведущей Youtube-шоу на канале Fametime TV, что они с супругой Екатериной больше не живут вместе.
«Вещей ее нет, она тут не живет», — сообщил футболист.
Вячеслав отметил, что именно он принял решение оставить супругу. Причин для этого у Малафеева было достаточно. Последний год в отношениях пары было не все гладко, и в один момент спортсмен понял, что правильнее всего будет разойтись. Сейчас супруги в сложных отношениях, но пока не подали документы на развод.
«Последний год у нас был непростой, было много разногласий, нестыковок. Все накопилось. Мы начали двигаться – каждый в своем направлении и в какой-то момент потеряли нити. Где-то заигрались, и пришли к тому, где сейчас находимся», — рассказал экс-игрок «Зенита».
Малафеев уверяет, что ни его участие в проекте «Звезды в Африке», ни флирт с Айзой Долматовой, которую называли чуть ли не разлучницей семьи — не повлияли на его решение.
«У меня не было сексуального влечения», — прокомментировал отношения с Айзой Вячеслав.
На данный момент спортсмен наслаждается свободной жизнью и не исключает возможность новых отношений. «Не вижу в этом никаких проблем. Я сейчас свободен. Я живу так, как я хочу».
У Вячеслава Малафеева трое детей: 23-летняя Ксения и 16-летний Максим от первого брака с Мариной Малафеевой, а также сын Алекс от нынешней супруги Екатерины. Дети в курсе о проблемах в семье и адекватно восприняли решение отца уйти от супруги. Более того, им дано свободное право выбора с кем и где жить. «Каждый может оставаться где он хочет и когда угодно», — добавил спортсмен.
Напомним, что Вячеслав и Екатерина поженились в 2012 году вскоре после ухода из жизни первой супруги футболиста Марины, которая попала в автокатастрофу в 2011 году.
Фото: Instagram