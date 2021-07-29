17-летнюю дочь Вячеслава Малафеева выписали из клиники после полугода лечения
Вячеслав Малафеев отец троих детей — Ксении, Максима и Алекса. Старших ему родила погибшая в 2011 году супруга Марина, а младшего — нынешняя жена Екатерина. Ксения растет трудным подростком. Она выкладывала интимные фото в Сеть, весной прошлого года вляпалась в неприятную историю, связанную с запрещенными веществами, и сама поддалась влиянию дурных людей.
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Фото: www.instagram.com/malafeev16ru
Вячеслав Малафеев всеми силами пытался сам спасти дочь, но в начале 2021-го определил ее в специализированную клинику.
И теперь, через полгода после лечения, девушку выписали. Об этом она рассказала в личном блоге, написав, что Питер встречает ее дождем.
Но, несмотря на то, что она успешно прошла реабилитацию, проблемы с законом у нее все же остались. Семья будет и дальше бороться за полное решение проблем 17-летней Ксении.
Ранее супруга футболиста Екатерина Малафеева рассказывала, что Ксюша попросила ее и отца дать ей больше свободы и самой нести ответственность за свою жизнь.
Фото и видео: Instagram
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