17-летнюю дочь Вячеслава Малафеева выписали из клиники после полугода лечения

И теперь, через полгода после лечения, девушку выписали. Об этом она рассказала в личном блоге, написав, что Питер встречает ее дождем.

Но, несмотря на то, что она успешно прошла реабилитацию, проблемы с законом у нее все же остались. Семья будет и дальше бороться за полное решение проблем 17-летней Ксении.

Ранее супруга футболиста Екатерина Малафеева рассказывала, что Ксюша попросила ее и отца дать ей больше свободы и самой нести ответственность за свою жизнь.