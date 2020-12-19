«Точно барби»: Агата Муциениеце в новом и нежном образе впечатлила фанатов

На новом снимке, опубликованном в Instagram знаменитая брюнетка похожа на барби, это отметили ее фолловеры. Помимо этого, они засыпали артистку заслуженными комплиментами:

«Агата, ты - космос!Невероятная!!!В тебе есть все, все грани!!! И эти грани с каждым днем все ярче!!! Ты классная! Ты контраааааастная!!! И это все благодаря!!! И вопреки!!! Весь мир у твоих ног!», «Точно барби», «Ну расцвела, так расцвела!», «Какая вы красивая», «Как приятно видеть Агату такую сладкую, яркую», «Агата, вам очень идет этот цвет волос, невероятно красивая и очень милая!», — прокомментировали восторженные подписчики знаменитости.