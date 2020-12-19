«Точно барби»: Агата Муциениеце в новом и нежном образе впечатлила фанатов
Фото: @agataagata / Instagram
После развода с Павлом Прилучным жизнь актрисы заиграла новыми красками. Поклонники звезды заметили, что она изменилась в лучшую сторону. Девушка начала вести свое собственное шоу, начала больше времени уделять саморазвитию и уходу за собой. Ее наряды стали намного ярче и красивее, да и в целом сейчас Агата выглядит просто потрясающе. Кроме того, прекрасная мама двоих детей успевает уделять время еще и работе. Сейчас она снимается в новом фильме, ради которого ей изменили имидж и покрасили волосы в светлый оттенок.
На новом снимке, опубликованном в Instagram знаменитая брюнетка похожа на барби, это отметили ее фолловеры. Помимо этого, они засыпали артистку заслуженными комплиментами:
«Агата, ты - космос!Невероятная!!!В тебе есть все, все грани!!! И эти грани с каждым днем все ярче!!! Ты классная! Ты контраааааастная!!! И это все благодаря!!! И вопреки!!! Весь мир у твоих ног!», «Точно барби», «Ну расцвела, так расцвела!», «Какая вы красивая», «Как приятно видеть Агату такую сладкую, яркую», «Агата, вам очень идет этот цвет волос, невероятно красивая и очень милая!», — прокомментировали восторженные подписчики знаменитости.
Фото видео: @agataagata/ Instagram
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