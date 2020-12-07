«Как невеста»: Агата Муцениеце заинтриговала видео в свадебном платье на Мальдивах

Недавно Агата Муцениеце улетела на Мальдивы с четырехлетней дочью Мией и семилетним сыном Тимофеем. Актриса с детьми прекрасно проводит время на пляже и публикует видео с отдыха на своей странице в Instagram.

Напомним, что Агата Муцениеце 15 мая, пока остальные знаменитости публиковали трогательные семейные фотографии в честь Международного дня семьи, подала на развод с Павлом Прилучным, от которого растит сына и дочь. «Все вопросы касаемо молодого человека на букву "П" уже не ко мне. Дела с разводом обстоят потихоньку, двигаемся вперед, все будет хорошо», — прокомментировала новости актриса. Ранее Агата публично обвинила супруга в рукоприкладстве, неадекватном поведении, злоупотреблении алкоголем и намекнула на его измену. Позднее стало известно о романе Прилучного с коллегой Мирославой Карпович.