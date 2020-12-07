«Как невеста»: Агата Муцениеце заинтриговала видео в свадебном платье на Мальдивах
Фото: Starface
На этот раз Агата опубликовала видео, в котором она бежит по белоснежному мальдивскому пляжу к лазурному морю. При этом актриса одета в нежное белое платье с жемчугом и блестками и несет в руках красный букет. В целом Муцениеце похожа на невесту.
«Какая красивая как кукла», «Красотка», «Как невеста, красивая», «Какая! Счастья Вам !!!))) Не киношного !!!))) И не театрального !!!)))) А настоящего!!!», «Как невеста, нереальная красотка», «Нежно...красотка», «Моя невеста. Ты моя невеста.... Мне интересно, это наяву или сон?», «Свадьба на Мальдивах?», «Как с картинки», «Агата, Вы потрясающая!», «Красавица! Светлая, чистая, солнечная! Много счастья пусть будет!», «Грация - наше все», «Ну какаваааа всё таки красота!!!», «Красивый образ для невесты», «А кто жених?», — пишут фолловеры комплименты в многочисленных комментариях.
Недавно Агата Муцениеце улетела на Мальдивы с четырехлетней дочью Мией и семилетним сыном Тимофеем. Актриса с детьми прекрасно проводит время на пляже и публикует видео с отдыха на своей странице в Instagram.
Напомним, что Агата Муцениеце 15 мая, пока остальные знаменитости публиковали трогательные семейные фотографии в честь Международного дня семьи, подала на развод с Павлом Прилучным, от которого растит сына и дочь. «Все вопросы касаемо молодого человека на букву "П" уже не ко мне. Дела с разводом обстоят потихоньку, двигаемся вперед, все будет хорошо», — прокомментировала новости актриса. Ранее Агата публично обвинила супруга в рукоприкладстве, неадекватном поведении, злоупотреблении алкоголем и намекнула на его измену. Позднее стало известно о романе Прилучного с коллегой Мирославой Карпович.
Фото: starface, instagram
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