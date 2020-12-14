Агата Муцениеце примерила образ длинноволосой блондинки с крупными локонами

Перед Новым годом звезды активно меняют имидж. Пока разведенная Кристина Асмус делает каре с челкой и красит волосы в черный, вернувшаяся из отпуска Агата Муцениеце, наоборот, превращается в длинноволосую блондинку.

Новый образ Агата опубликовала в своем сториз в Instagram.

«Обожаю кино, за эксперименты над внешностью», — написала Агата на видео.

Также Агата продемонстрировала и гражданскую ответственность — в автомобиле актриса едет в стильной светло-коричневой защитной маске.

За последнее время Муцениеце буквально тянет на изменения — ранее она решила изменить название своего влога #прилучныебудни, и даже попросила подписчиков накидать свои варианты нового названия.