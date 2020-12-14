Агата Муцениеце примерила образ длинноволосой блондинки с крупными локонами
Фото: www.instagram.com/agataagata/?hl=ru
Перед Новым годом звезды активно меняют имидж. Пока разведенная Кристина Асмус делает каре с челкой и красит волосы в черный, вернувшаяся из отпуска Агата Муцениеце, наоборот, превращается в длинноволосую блондинку.
Новый образ Агата опубликовала в своем сториз в Instagram.
«Обожаю кино, за эксперименты над внешностью», — написала Агата на видео.
Также Агата продемонстрировала и гражданскую ответственность — в автомобиле актриса едет в стильной светло-коричневой защитной маске.
За последнее время Муцениеце буквально тянет на изменения — ранее она решила изменить название своего влога #прилучныебудни, и даже попросила подписчиков накидать свои варианты нового названия.
Однако поклонникам это решение не понравилось, и большинство выступили за то, чтобы название осталось тем же. Но самыми популярными предлагаемыми вариантами были вариации на тему фамилии бывшего супруга Агаты — «приличные будни», или, наоборот, «неприличные».
Но сторонники старого названия, судя по всему, перевесили — в своем последнем посте Агата заявила, что решила его не менять.
Фото и видео: Instagram Агаты Муцениеце
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