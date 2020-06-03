Тина Канделаки в прозрачном топе рассказала, как нужно тратить свободные деньги

Имя Тины Канделаки ассоциируется у многих с успехом. Провинциальная телеведущая, выросшая на глазах у публики в стильную, состоятельную и влиятельную даму, несомненно вызывает у многих восхищение и желание следовать ее примеру. Благо, собственным опытом Тина Гивиевна делится щедро.

«Инвестировать деньги, если у вас уже есть необходимые вам приобретения в виде дачи и квартиры, лучше всего именно в себя. Быть владельцем золотого унитаза Ralph Lauren и жить во дворце, наверное, забавно, но столь же и бессмысленно. Я жду, что модель нашего поведения изменится, а вместе с ней изменятся и культура, и все новомодные тренды. Кроме того, пандемия — это только начало, но одним из первых ее следствий станет ещё большая дороговизна роскоши.

Если средний класс вымрет (а он под угрозой даже в США), то противоречия между богатыми и бедными людьми станут критическими. И тогда нас может ждать череда мятежей, как это происходит сейчас в Америке или в Париже. Я абсолютно искренне считаю, что история с Джорджем Флойдом — это эпизод гражданской войны.

Быть стяжателем в мире таких перемен — глупо. Поэтому тратить и инвестировать деньги нужно только в самих себя! В свое здоровье и образование! Это единственная долгосрочная инвестиция в мире будущего, которая всегда будет себя оправдывать», — написала она в своем блоге.