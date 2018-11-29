Тина Канделаки прокомментировала подарок сыну за 100 миллионов рублей: «Позволить себе квартиру, шубу или сумку я смогла уже давно»

Информация о покупке Тиной Канделаки пентхауса общей площадью в 340 квадратных метров за 100 миллионов рублей для 16-летнего сына Леонтия, которую обсуждают сегодня российские СМИ, оказалась правдивой лишь отчасти. Телезвезда действительно сделала юноше шикарный «подарок», но, как оказалось, эта недвижимость уже давно находилась в семье.

«В Сети обсуждают мое имущество. Вспомнили мою купленную 15 лет назад квартиру и удивились тому факту, что я переоформила ее на сына. Живем, как вы понимаете, в интересное время, и я на самом деле рада, что всем, у кого есть капитал, нужно объяснять его происхождение. Это вещь необходимая, а многих и отрезвляющая, поскольку за последние 20 лет капитал зарабатывался очень быстро, но в эпоху диджитализации невозможно спрятать историю его происхождения», — написала Тина в новом посте в Instagram.

«Я регулярно рассказываю о своих источниках дохода и с удовольствием буду продолжать это делать. Я уже достаточно давно стала высокооплачиваемой ведущей на телевидении, мой непрерывный рабочий стаж 26 лет, у меня хорошие контракты с разными брендами, я стала продюсером, вела программу, которая удостоилась ТЭФИ, перешла на работу в свой собственный бизнес, вернулась на телевидение, являюсь совладелицей ресторана. Косметика в целом и патчи в частности меня обогащают) Поэтому позволить себе квартиру в ипотеку (а еще, например, шубу или сумку по своему выбору) я тоже смогла уже давно. Я много могу рассказать про то, как зарабатывать деньги, чем успешно и занимаюсь, в том числе читая лекции и тоже получая за это деньги. Планирую продолжать зарабатывать деньги на территории нашей страны и тратить их тоже буду здесь, плачу налоги и желаю всего этого тем, кто про меня пишет», — пояснила звезда.