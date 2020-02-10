Тину Канделаки не волнует, что муж зарабатывает меньше: «Он взрослел, рос, менялся и не испытывал комплекса»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Тины Канделаки
На днях 44-летняя Тина Канделаки поздравила мужа, предпринимателя Василия Бровко, с 33-летием. Пара живет душа в душу уже 12 лет, и ни разница в возрасте, ни даже материальный вопрос не портит их быт. В эфире передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека» звезда рассказала, как ей удается сохранять гармонию в семье.
«Мы познакомились, когда Василий только начинал свой бизнес, и он сам с удовольствием рассказывает историю о том, что на первой встрече он, оценив ситуацию, — я заказала очень дорогой чай, подумав, что это не свидание, — скрипя зубами принял, так как у него не было денег, то, что я оплатила чай. Он взрослел, рос, менялся и слава Богу никогда не испытывал комплекса по поводу того, что я — Тина Канделаки. Потому что он со мной уже познакомился с человеком, который состоялся. Мой муж — госслужащий, и абсолютно очевидно, что я на порядок зарабатываю больше него. Я 28 лет назад, дорогой Борис, выбрала свою модель развития. Я хочу быть экономически независимой. И ни от одного из своих мужчин я никогда не зависела и зависеть не буду», — объяснила она.
С молодым супругом Канделаки чувствует себя комфортно. «Первое — он очень работоспособный человек, невероятно. Талантливый, одаренный, умный. Занимающийся очень сложными интересными задачами, в том чисте для страны. И это меня, конечно, стимулирует. У меня никогда с ним не было ни секунды мысли сесть дома, и для меня это было важно. Для меня это всегда важно в мужчине. Второе — он принял и он понял, что мои дети для меня важнее всего, и это самое главное. Мужчины, увлекаясь бабочкой и ее яркими крыльями, хотят эту бабочку поймать. А я — та самая бабочка, которая летит с большим чемоданом, Боря. И надо не просто увлечься бабочкой, а надо взять в руки этот чемодан и понять, что этот чемодан с нами навсегда. Я думаю, что благодаря вот этим двум качествам, в хорошем смысле одержимостью работой и преданности семье, мы как-то так сумели 12 лет бок о бок прожить», — пояснила звезда.
Фото: Кадр из эфира
У Тины Канделаки уже есть двое детей — 18-летний Леонтий и 20-летняя Мелания, родившиеся в браке с Андреем Кондрахиным. Несмотря на насыщенный график, женщина не отрицает, что может стать мамой еще раз. «Боря, все хотят, конечно, детей. Особенно если он молодой человек, он младше меня, у него не было детей. Все в руках божьих, Боренька», — ответила она на неудобный вопрос ведущего.
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!