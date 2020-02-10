Тину Канделаки не волнует, что муж зарабатывает меньше: «Он взрослел, рос, менялся и не испытывал комплекса»

На днях 44-летняя Тина Канделаки поздравила мужа, предпринимателя Василия Бровко, с 33-летием. Пара живет душа в душу уже 12 лет, и ни разница в возрасте, ни даже материальный вопрос не портит их быт. В эфире передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека» звезда рассказала, как ей удается сохранять гармонию в семье.

«Мы познакомились, когда Василий только начинал свой бизнес, и он сам с удовольствием рассказывает историю о том, что на первой встрече он, оценив ситуацию, — я заказала очень дорогой чай, подумав, что это не свидание, — скрипя зубами принял, так как у него не было денег, то, что я оплатила чай. Он взрослел, рос, менялся и слава Богу никогда не испытывал комплекса по поводу того, что я — Тина Канделаки. Потому что он со мной уже познакомился с человеком, который состоялся. Мой муж — госслужащий, и абсолютно очевидно, что я на порядок зарабатываю больше него. Я 28 лет назад, дорогой Борис, выбрала свою модель развития. Я хочу быть экономически независимой. И ни от одного из своих мужчин я никогда не зависела и зависеть не буду», — объяснила она.