Последние несколько лет Тина Канделаки часто пропадает в спортивном клубе. Несмотря на природную склонность к полноте, она смогла добиться стабильно стройной фигуры. Настоящий враг спортсменок-перфекционисток — целлюлит — не пугает Тину: «Спешу вас успокоить: целлюлит есть практически у всех. Даже у ангелов Victoria’s Secret и олимпийских чемпионок. История свидетельствует: обеспокоенность таинственными ямочками на бедрах началась относительно недавно, лишь в 1970-х годах. Ну а в далеком прошлом это вообще не было проблемой — стоит лишь посмотреть на полотна Рубенса или Ван Дейка», — написала в блоге она.Борьба с целлюлитом должна быть комплексной, уверена она, и начинать нужно с ежедневных привычек: «Разумеется, образование целлюлита можно как ускорить, так и замедлить. Следует помнить о том, что с возрастом он становится более выраженным. Кроме того, на развитие целлюлита влияют генетическая предрасположенность и наличие вредных привычек. Если с первым и вторым ничего не поделаешь, то с вредными привычками-то можно справиться. Опять все сводится к нашему желанию и силе воли) Зато есть неоспоримый факт: забота о себе всегда приводит к положительным результатам». Регулярный уход в идеале должен включать в себя три пункта: «Спорт. Просто поверьте и проверьте: регулярно занимаясь спортом, вы значительно уменьшите количество милых ямочек. Салонные процедуры. Тут тоже важна регулярность! Среди них чего только нет: скульптурный массаж, антицеллюлитный массаж, фитнес-формирующий массаж, антицеллюлитная мезотерапия, обертывания, прессотерапия и многое другое. Домашний уход. Он не помогает избавиться от целлюлита полностью, но делает кожу более подтянутой и скрывает неровности».Согласны с Тиной? Как вы относитесь к целлюлиту — боретесь, или считаете естественной частью себя? Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!