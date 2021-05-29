Тимати вручил победительнице «Холостяка» роскошное кольцо на крыше небоскреба
В субботу, 29 мая, состоялся финал очередного сезона шоу «Холостяк» на канале ТНТ. Главный героем стал основатель лейбла Black Star, бизнесмен, музыкант и дважды папа - Тимати. Из всех претенденток на его руку и сердце остались лишь двое - Екатерина Сафарова и Алиса Грабовая.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @timatiofficial / Instagram
Роскошное кольцо, ставшее самым дорогим за всю историю шоу, символизировавшее победу, получила Катя.
«Ты мне понравилась сразу. Я говорю про первое ощущение, оно не сильно испортилось», — объяснил свой выбор артист.
Екатерина Сафарова - бывшая девушка Неймара. На время красавица покидала проект, но Тимати ее вернул. Как долго продлится их роман, и состоится ли он вообще - неизвестно.
Поклонники артиста, зная его вкусы, пророчили ему другую даму - модель Марию Вебер. Она была очень похожа на Анастасию Решетову, мать его второго ребенка, сына Ратмира, с которой он расстался аккурат перед началом проекта.
Матерью первого ребенка Тимати - девочки Алисы - является модель Алена Шишкова.
Фото: @holostyak.tnt.official/Instagram, @timatiofficial / Instagram
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