Тимати вручил победительнице «Холостяка» роскошное кольцо на крыше небоскреба

Роскошное кольцо, ставшее самым дорогим за всю историю шоу, символизировавшее победу, получила Катя.

«Ты мне понравилась сразу. Я говорю про первое ощущение, оно не сильно испортилось», — объяснил свой выбор артист.

Екатерина Сафарова - бывшая девушка Неймара. На время красавица покидала проект, но Тимати ее вернул. Как долго продлится их роман, и состоится ли он вообще - неизвестно.