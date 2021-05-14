Решетова — о том, когда и почему рассталась с Тимати: «Было много боли, предательства повторялись»
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Фото: @volkonskaya.reshetova / Instagram
В пятницу, 14 мая, на канале Анастасии Решетовой в YouTube вышел посвященный ее жизни фильм, в котором молодая женщина рассказала о несчастливом детстве, сложных отношениях с родителями, начале своей карьеры публичного человека, знакомстве и расставании с отцом своего ребенка - Тимуром Юнусовым, также известным как Тимати. «Я была уверена, что все будет хорошо. Я всю жизнь мечтала о здоровой крепкой счастливой семье - жить с одним человеком и иметь ребенка только от одного человека», - призналась 25-летняя модель.
Долгое время поклонники искренне считали Настю и Тимура идеальной парой и восхищались идиллией в их семье. Влюбленные публиковали совместные фотографии из путешествий, нежные кадры из родильного дома, снимки их малыша. Но в один момент всего этого не стало.
«Первые месяцы после рождения Ратмирчика все наблюдали картину идеальной семьи в наших соцсетях. И мне самой казалось, что это так. Воплощались мои представления об идеальной семье в реальности - то, к чему я так долго шла, что мы так долго строили. И 2020 год просто все разнес к чертовой матери, перевернул все с ног на голову. Случились такие вещи, которых я просто даже подумать не могла. И оказалось, что я до сих пор была такой же наивной дурой, как и когда-то, в подростковом возрасте», - вспоминает молодая мама.
«Я не хочу вдаваться в подробности, могу сказать, что мне было очень тяжело во время посткарантинного периода. Случились несколько вещей, которые полностью сломали мою картину идеальной жизни, и жизни вообще. Она просто рассыпалась. И я поняла одно - не надо ни на что надеяться и думать, что это навсегда, все в этой жизни имеет свойство заканчиваться», - заключила Анастасия.
Избежать развода не удалось: «Я была уверена, что мы не расстанемся, мы собирались быть вместе до конца жизни, и мы не раз это обсуждали. Просто невозможно было мириться с этими вещами. <...> Было сделано столько боли... друг другу, и предательства повторялись». Положительные моменты - то, что Тимати показал ей мир, стал наставником - не смогли перевесить боль, которую испытывала модель.
«Окончательной точкой для меня лично стала новость о том, что он участвует в шоу "Холостяк"», - сообщила Анастасия. Молодая мама узнала, что ее муж решил искать новую женщину на глазах у публики, из Интернета. Когда она завела с ним разговор об этом, он подтвердил свои намерения.
Анастасия призналась, что сейчас испытывает ощущение, будто ушла от отца. Она осознала, что отношения были нездоровыми, она была зависимой от мужчины. «Потом, когда мы расстались уже, я поняла, что это к лучшему», - сообщила она.
Напомним, что Анастасия Решетова и Тимур Юнусов (Тимати) объявили о расставании после 6 лет отношений и через 9 месяцев после рождения их сына Ратмира. У артиста также есть дочь Алиса от предыдущих отношений с моделью Аленой Шишковой.
Фото: @volkonskaya.reshetova / Instagram