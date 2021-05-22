Знакомство с родителями и неожиданный уход финалистки : чем запомнилась предпоследняя серия шоу «Холостяк»
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Фото: @holostyak.tnt.official/Instagram
На канале ТНТ вышла новая серия романтического реалити, главным героем которого стал популярный российский рэпер Тимати. Участниц шоу осталось всего три: Адель Вейгель, Катя Сафарова и Алиса Грабовая.
Каждая из девушек смогла провести время с холостяком в компании его брата Артема. Участницы по очереди готовили обед для Тимура, а после познакомили его со своими матерями. Родственницы Кати Сафаровой и Алисы Грабовой смогли принять участие в съемке шоу и пообщаться с возможным будущим зятем лично. А мама Адель Вейгель не смогла приехать по состоянию здоровья. Женщина заболела коронавирусом, но поговорила с Тимуром и дочерью по видеосвязи.
Девушки проявили себя как заботливые хозяйки и смогли расположить к себе брата холостяка. Артем выделил каждую из девушек, как возможную достойную пару для рэпера.
На последней церемонии роз певец первой пригласил к себе Катю Сафарову, которую совсем недавно вернул на шоу. Девушка приняла розу, и оставила Тимуру выбор между Адель и Алисой. Но Тимати еще не успел принять решение, как Адель пригласила его пообщаться наедине. Участница выразила свои предположения о том, что холостяк проводил время вне проекта с одной из оставшихся девушек. Вейгель решила, что если бы он выражал симпатию ей, то не позволил бы себе такого. Рэпер подтвердил ее мысли. Поэтому девушка приняла решение уйти.
«Адель приняла самостоятельное решение на этом этапе покинуть проект», – сообщил холостяк прошедшим в финал Алисе и Кате.
Грабовая получила последнюю розу.
На следующей неделе Тимати выберет одну избранницу, которой подарит кольцо, являющееся самым дорогим за всю историю шоу.
Фото и видео: @holostyak.tnt.official/Instagram, @adelveigel/Instagram, @alisa_grabovaja/Instagram, @kat_safarova/Instagram
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