Знакомство с родителями и неожиданный уход финалистки : чем запомнилась предпоследняя серия шоу «Холостяк»

На канале ТНТ вышла новая серия романтического реалити, главным героем которого стал популярный российский рэпер Тимати. Участниц шоу осталось всего три: Адель Вейгель, Катя Сафарова и Алиса Грабовая.

Каждая из девушек смогла провести время с холостяком в компании его брата Артема. Участницы по очереди готовили обед для Тимура, а после познакомили его со своими матерями. Родственницы Кати Сафаровой и Алисы Грабовой смогли принять участие в съемке шоу и пообщаться с возможным будущим зятем лично. А мама Адель Вейгель не смогла приехать по состоянию здоровья. Женщина заболела коронавирусом, но поговорила с Тимуром и дочерью по видеосвязи.

Девушки проявили себя как заботливые хозяйки и смогли расположить к себе брата холостяка. Артем выделил каждую из девушек, как возможную достойную пару для рэпера.