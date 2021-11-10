Тимати требует от Решетовой вернуть подаренные ей вещи

25-летняя российская модель и 38-летний музыкант были вместе шесть лет, за время их брака у пары родился сын Ратмир, которому недавно исполнилось два года. Однако сохранить любовные отношения Решетовой и Юнусову не удалось — год назад возлюбленные приняли решение о разводе.

Множество слухов ходит вокруг Тимати и его экс-супруги с начала их союза и самые любопытные поклонники продолжают интересоваться их взаимоотношениями. Тем более что модель и рэпер периодически сами дают повод для обсуждений и догадок, периодически выясняя отношения на публике.

На этот раз Анастасия Решетова поделилась новым видеороликом Reels в своем Instagram, на котором модельной походкой дефилирует по холлу одного из отелей в Дубае. Данное видео и так собрало массу негативных комментариев и критики со стороны подписчиков, так еще и бывший решил подлить масла в огонь, потребовав вернуть шубу, в которой была Анастасия.

«Шубу мою оставь на ресепшене, и так на пляж ходить не в чем...», — многозначительно пишет Тимур в комментариях под видео.

Модель такой комментарий лишь позабавил и она ловко парировала и отмахнулась от просьбы отца ее ребенка.

«Миллион лет прошло, а шмотки ты все еще делишь», — язвительно ответила она Тимати.

После ответа Решетовой рэпер решил промолчать, закончив назревающий конфликт. Однако молчать не стали подписчики девушки.

«Не дай Бог такого бывшего. Сочувствую», «Он мелочный», «Уделала», «Это просто у него ревность заигралась», — отреагировали пользователи на перепалку бывших возлюбленных.

Напомним, что месяц назад Анастасия Решетова призналась в том, что встретила свою новую любовь и сердце ее сейчас занято.