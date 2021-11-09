Анастасия Решетова выгуляла шубу в Дубае и нарвалась на критику
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova
Анастасия примерила макси-платье цвета хаки со смелым декольте и разрезами по бокам (этот фасон взрывал модные топы летом). Сверху накинула объемную шубу, чем-то напоминающую винтажное меховое пальто Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе». Дополнили комплект босоножки на экстремальных шпильках, миниатюрная сумка под кожу рептилии и очки с цветными линзами.
Комментарии не заставили себя долго ждать: фолловеры тут же принялись искать модные промахи. Одни критиковали с точки зрения религии, другие недоумевали, почему модель носит шубу в жарком Дубае, еще и с босоножками.
Многие селебрити выходили на красные дорожки в безразмерных шубах и даже пуховиках. В этом списке отметились Рианна, Крис Дженнер, Ирина Шейк и многие другие. Самые «теплые» образы со светских мероприятий ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram