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Анастасия Решетова выгуляла шубу в Дубае и нарвалась на критику

Анастасия Решетова устроила дефиле в новом эффектном образе и сразу наделала шума: фолловеры тут же принялись обсуждать (и осуждать) стиль модели. Напомним, что имиджем экс-возлюбленной Тимати занимается профессиональный стилист, который собирает остромодные трофеи в необычные миксы. Последний выход удался, однако, не все оценили.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Решетова

Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova

Анастасия примерила макси-платье цвета хаки со смелым декольте и разрезами по бокам (этот фасон взрывал модные топы летом). Сверху накинула объемную шубу, чем-то напоминающую винтажное меховое пальто Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе». Дополнили комплект босоножки на экстремальных шпильках, миниатюрная сумка под кожу рептилии и очки с цветными линзами.

Комментарии не заставили себя долго ждать: фолловеры тут же принялись искать модные промахи. Одни критиковали с точки зрения религии, другие недоумевали, почему модель носит шубу в жарком Дубае, еще и с босоножками.

Многие селебрити выходили на красные дорожки в безразмерных шубах и даже пуховиках. В этом списке отметились Рианна, Крис Дженнер, Ирина Шейк и многие другие. Самые «теплые» образы со светских мероприятий ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram

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