Анастасия Решетова выгуляла шубу в Дубае и нарвалась на критику

Анастасия примерила макси-платье цвета хаки со смелым декольте и разрезами по бокам (этот фасон взрывал модные топы летом). Сверху накинула объемную шубу, чем-то напоминающую винтажное меховое пальто Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе». Дополнили комплект босоножки на экстремальных шпильках, миниатюрная сумка под кожу рептилии и очки с цветными линзами.

Комментарии не заставили себя долго ждать: фолловеры тут же принялись искать модные промахи. Одни критиковали с точки зрения религии, другие недоумевали, почему модель носит шубу в жарком Дубае, еще и с босоножками.