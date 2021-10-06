Анастасия Решетова призналась, что приняла ислам и нашла новую любовь

Анастасия Решетова наконец ответила в сториз на вопрос, который давно интересует ее подписчиков, — является ли девушка мусульманкой. Анастасия наконец подтвердила это и объяснила, почему долго молчала.

«Какое-то время не говорила об этом. Считаю, что это стоит обсуждать лишь с самыми близкими сердцу людьми», — написала она.

Эта новость многих не удивила — ведь Анастасия и раньше с большим уважением отзывалась об исламе и придерживалась некоторых традиций.