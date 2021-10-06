Анастасия Решетова призналась, что приняла ислам и нашла новую любовь
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Фото: @volkonskaya.reshetova
Анастасия Решетова наконец ответила в сториз на вопрос, который давно интересует ее подписчиков, — является ли девушка мусульманкой. Анастасия наконец подтвердила это и объяснила, почему долго молчала.
«Какое-то время не говорила об этом. Считаю, что это стоит обсуждать лишь с самыми близкими сердцу людьми», — написала она.
Эта новость многих не удивила — ведь Анастасия и раньше с большим уважением отзывалась об исламе и придерживалась некоторых традиций.
Кроме того, Анастасия призналась, что у нее есть возлюбленный. Она отметила, что ее сердце занято, хотя не назвала имени своего избранника.
Фото: @volkonskaya.reshetova
На эту роль поклонники уже не раз подбирали возможных кандидатов, однако ни одного из них Анастасия официально не подтвердила, поскольку считает верным держать свою личную жизнь в тайне.
Надежды поклонников на то, что она вернется к Тимати, тоже не оправдались — эту информацию Решетова опровергла. При этом бывшие возлюбленные сохраняют дружеские отношения ради своего общего сына Ратмира.
Фото: Instagram Анастасии Решетовой