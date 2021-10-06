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Анастасия Решетова призналась, что приняла ислам и нашла новую любовь

Слухи о том, что Анастасия стала мусульманкой, ходили давно. Девушка часто посещает арабские страны, фотографируется в мусульманских одеждах и празднует священные праздники. Теперь девушка подтвердила это официально.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из сториз Анастасии Решетовой

Фото: @volkonskaya.reshetova

Анастасия Решетова наконец ответила в сториз на вопрос, который давно интересует ее подписчиков, — является ли девушка мусульманкой. Анастасия наконец подтвердила это и объяснила, почему долго молчала.

«Какое-то время не говорила об этом. Считаю, что это стоит обсуждать лишь с самыми близкими сердцу людьми», — написала она.

Эта новость многих не удивила — ведь Анастасия и раньше с большим уважением отзывалась об исламе и придерживалась некоторых традиций.

Кроме того, Анастасия призналась, что у нее есть возлюбленный. Она отметила, что ее сердце занято, хотя не назвала имени своего избранника.

Фото из сториз Анастасии Решетовой

Фото из сториз Анастасии Решетовой

Фото: @volkonskaya.reshetova

На эту роль поклонники уже не раз подбирали возможных кандидатов, однако ни одного из них Анастасия официально не подтвердила, поскольку считает верным держать свою личную жизнь в тайне.

Надежды поклонников на то, что она вернется к Тимати, тоже не оправдались — эту информацию Решетова опровергла. При этом бывшие возлюбленные сохраняют дружеские отношения ради своего общего сына Ратмира.

Фото: Instagram Анастасии Решетовой