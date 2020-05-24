Лиза или Барбара? «Холостяк» Антон Криворотов сделал свой главный выбор
Фото: Пресс-служба
Три месяца зрители следили за перипетиями седьмого сезоном шоу «Холостяк», в котором столичный стоматолог Антон Криворотов искал свою любовь. В финал проекта вышли две участницы — Лиза Адаменко и Барбара Пино. Участниц ждали самые сложные свидания с холостяком, которые должны были помочь ему сделать окончательный выбор.
Свидание с Лизой началось на борту вертолета, а после пару ждал романтический ужин в отеле с не менее романтическим продолжением. «Появился ты и стал кем-то очень важным, я узнаю тебя и, чем больше я тебя узнаю, тем больше понимаю, что люблю», — призналась финалистка.
Фото: Пресс-служба
Последнее свидание Барбары и Антона началось в пять утра — девушка подготовила сюрприз. «Мы приехали в Каппадокию, чтобы встретить рассвет на воздушном шаре», — раскрыла замысел кубинская красотка, отметив, что боится высоты. Холостяк честно признался, что ему было очень непросто наладить контакт с Барбарой: «Сгорело очень много нервных клеток». Жаркие поцелуи на рассвете рассеяли страх Барбары. «Это самое романтическое, что было в моей жизни. Барбара, имея страх высоты, устроила для меня такое», — отметил Антон. Криворотов откровенно рассказал финалистке, что она была его доминантой на протяжении всего проекта: «Я никогда не встречал такой девушки, как ты. Барбара, ты уникальный человек». Откровенный разговор продолжился в номере отеля.
Фото: Пресс-служба
«На меня накатывает волнение, что я зря надену свадебное платье», — призналась Барбара Пино перед моментом Х. «Если его решение будет не в мою пользу, то это будет разочарование», — заявила Лиза Адаменко.
Фото: Пресс-служба
«Спасибо, что ты изменила меня. Я на вещи стал смотреть глубже и позволял смотреть с других ракурсов», — сказал Антон Лизе. Холостяк извинился за то, что мог каким-то образом задеть чувства девушки, обидеть и ранить ее. Финалистка явно не ожидала услышать от мужчины следующие слова: «Лиза, я понял для себя, что такое любовь, и я реально влюбился, мы уйдем с проекта вместе, но мы пойдем разными дорогами». «Я счастлива, что ты счастлив», — в слезах прошептала Лиза.
Фото: Пресс-служба
Стоя на смотровой площадке с видом на Стамбул, Барбара призналась Антону в своих чувствах, на что холостяк сделал ответное признание: «Мне было одновременно радостно и страшно. На протяжении всего времени ты была как будто здесь и не здесь. Ты была как закрытая дверь. Меня держало на плаву ощущение того, что я тебя чувствовал».
Фото: Пресс-служба
По словам Криворотова, «точкой невозврата» стало мини-путешествие на Мадейру, когда произошло то, против чего не было возможности сопротивляться: «Я не думал, что испытаю когда-нибудь опять эти чувства». Антон пообещал Барбаре, что приложит все усилия, чтобы они были вместе, а после этого надел ей на палец заветное кольцо.
А вам понравился такой итог проекта?