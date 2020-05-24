Лиза или Барбара? «Холостяк» Антон Криворотов сделал свой главный выбор

По словам Криворотова, «точкой невозврата» стало мини-путешествие на Мадейру, когда произошло то, против чего не было возможности сопротивляться: «Я не думал, что испытаю когда-нибудь опять эти чувства». Антон пообещал Барбаре, что приложит все усилия, чтобы они были вместе, а после этого надел ей на палец заветное кольцо.

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