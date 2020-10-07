По стопам Кардашьян: Даша Клюкина приведет в шоу «Холостяк» своего брата?

Шоу «Холостяк» постепенно превращается в семейный бизнес. Ходят слухи, что новому участнику проекта – Диме Пантелееву, в поиске избранницы будет помогать бывшая финалистка проекта Дарья Клюкина, которая приходится ему двоюродной сестрой.

О том, как Дима вообще попал на проект, слухи тоже ходят неоднозначные – наиболее известный, как глянцевый фотограф, фотографии которого публиковались в самых именитых изданиях, он дружит с Егором Кридом и мужем своей сестры Владимиром Чоповым, одним из генеральных директоров Газпром-медиа.

Говорят, свою девушку Чопов сам отправил на шоу – и не напрасно. Она стала победительницей и получила от Егора Крида заветное колечко. Проект принес Дарье огромную популярность и множество рекламных контрактов.

Само шоу обрастает множеством различных слухов – так, на роль холостяка также претендует Тимати. В СМИ поговаривают, что ему даже пришлось внести некоторые корректировки в личную жизнь – то ли он ради этого расстался с Настей Решетовой, то ли этот разрыв и вовсе не более, чем просто постановка.