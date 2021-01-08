Тимати или новый поклонник: Анастасия Решетова похвасталась шикарным букетом роз в Дубае
Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/?hl=ru
Анастасия Решетова заинтриговала подписчиков, опубликовав в сториз огромный букет красных роз. Кто именно вручил бывшей возлюбленной Тимати цветы, не уточняется.
В Сети, однако, ходят слухи о воссоединении пары — в комментариях к постам Анастасии подписчики рассказывают, что Тимати якобы вернулся в Дубай, а в конце сезона шоу «Холостяк» появится и Решетова. Подтверждений этому, однако, пока нет.
Новый год пара тоже встречала не вместе — Тимати появился вместе со своей мамой Симоной, а также дочерью Алисой и еще одной бывшей возлюбленной, Аленой Шишковой, на праздничной вечеринке у Филиппа Киркорова.
Отвечая на вопросы подписчиков в сториз, Анастасия уточнила, что музыкант хотел встретить Новый год вместе с ними, Алисой и Симоной (присутствие Алены Шишковой Анастасия не отметила), но она давно запланировала поездку в Дубай, и отпраздновать вместе не получилось.
На отдых Анастасия улетела вместе с сыном Ратиком и подругами, в том числе актрисой Натальей Рудовой.
Фото и видео: Instagram Анастасии Решетовой
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