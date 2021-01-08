Тимати или новый поклонник: Анастасия Решетова похвасталась шикарным букетом роз в Дубае

Новый год пара тоже встречала не вместе — Тимати появился вместе со своей мамой Симоной, а также дочерью Алисой и еще одной бывшей возлюбленной, Аленой Шишковой, на праздничной вечеринке у Филиппа Киркорова.

Отвечая на вопросы подписчиков в сториз, Анастасия уточнила, что музыкант хотел встретить Новый год вместе с ними, Алисой и Симоной (присутствие Алены Шишковой Анастасия не отметила), но она давно запланировала поездку в Дубай, и отпраздновать вместе не получилось.

На отдых Анастасия улетела вместе с сыном Ратиком и подругами, в том числе актрисой Натальей Рудовой.