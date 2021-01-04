Тимати и Анастасия Решетова воссоединились в Дубае

На данный момент звезды проводят совместный отпуск с сыном Ратмиром в Дубае, что вызывает много вопросов у поклонников. Слухи о воссоединении пары появились после того, как Тимати и Решетова начали оставлять милые комментарии в социальной сети. Тимати оценил фотографию Анастасии с Ратмиром и поставил под снимком смайлики-поцелуи. Решетова ответила на это: «Масюшка».

Поклонники пары уверены, что рэпер все равно любит модель. «Да вместе они, просто хайп перед «Холостяком», - заявили юзеры, уверенные в том, что пара даже не расставалась.