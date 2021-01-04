Тимати и Анастасия Решетова воссоединились в Дубае
Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova
На данный момент звезды проводят совместный отпуск с сыном Ратмиром в Дубае, что вызывает много вопросов у поклонников. Слухи о воссоединении пары появились после того, как Тимати и Решетова начали оставлять милые комментарии в социальной сети. Тимати оценил фотографию Анастасии с Ратмиром и поставил под снимком смайлики-поцелуи. Решетова ответила на это: «Масюшка».
Поклонники пары уверены, что рэпер все равно любит модель. «Да вместе они, просто хайп перед «Холостяком», - заявили юзеры, уверенные в том, что пара даже не расставалась.
Фото: instagram.com/timatiofficial
«Хайп за хайпом», - написали в Сети. «Скучаешь по ней?» - спросили Тимати. «Тимур, она невероятная», - обратились к певцу поклонники Решетовой. «То, что сегодня она такая красивая, умная и успешная - это, безусловно, ваша заслуга. Вы молодец», - ответили на комментарий рэпера.
«Создают вид, будто они не вместе на время (разведены или расстались, не имеет значения). Иначе, кто потом станет смотреть это реалити-шоу?» - сделали вывод поклонники. «Им слишком сильно понравился пример Джигана», - предположили в комментариях. «Тимати, будьте вместе, вы классные», - обратились к паре. Некоторые фанаты уверены, что в финале «Холостяка» певец вручит розу своей бывшей пассии.
Ранее 24-летняя модель и бизнесвумен намекнула на истинную причину расставания с Тимати. Она заявила в Instagram, что пары часто распадаются после появления первенца на свет.
Напомним, что «Первая Вице-мисс России» 2014 года Анастасия Решетова стала героиней таблоидов и звездой шоу-бизнеса после того, как закрутила роман с рэпером Тимати. Девушка выпустила книгу о сыроедении, открыла салон красоты и занялась выпуском одежды.
Недавно Анастасия и Тимати, у которых подрастает сын Ратмир, объявили о расставании.
Фото: Instagram/@volkonskaya.reshetova, Instagram/@timatiofficial
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