Тима Белорусских рассекретил пятилетнюю дочь: «Да, я папа»
Фото: Instagram/@timabelorusskih
В СМИ уже всплывали такие слухи, но сам артист их никак не комментировал. Теперь же, в своем обращении к подписчикам, он раскрыл всю правду. «У каждого беззаботного чела есть свои скелеты в шкафу. Начнем с того, что я папа. Не тот, о котором вам говорят ваши любимые рэперы, а реальный баты, у которого есть прекрасная доча. Которой, к слову, уже 5 лет... Ради того, чтобы придерживаться образа мальчика с разбитым сердцем, все это тщательно скрывалось», — написал Тима.
Имя матери ребенка молодой человек не раскрыл. Но поклонники подразумевают, что ей является девушка Яна. Она живет в Минске и периодически выкладывает в сеть фотографии с ребенком и молодым человеком, лицо которого, к слову, она не показывает.
Напомним, что сейчас Тима Белорусских находится на родине, в Минске. Суд обязал его к «домашней химии» из-за дела по незаконному обороту наркотиков, в котором фигурировал музыкант. То есть, два года артисту придется провести под домашним арестом.
К слову, Белорусских отнюдь не первый, кого подвели наркотики. Самым громким, пожалуй, стал случай со звездой сериала «Счастливы вместе» Натальей Бочкаревой, у которой наркотики обнаружили в нижнем белье. Сначала актриса долго отрицала, что ее вообще задерживали, и утверждала, что она дома, а в СМИ все врут. Потом выяснилось, что инцидент имел место, но отделалась Бочкарева легко — хотя ей грозило до трех лет колонии, в итоге суд назначил ей штраф в 30 тысяч рублей.
Фото: Instagram/@timabelorusskih, Global Look Press
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