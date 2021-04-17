Тима Белорусских рассекретил пятилетнюю дочь: «Да, я папа»

В СМИ уже всплывали такие слухи, но сам артист их никак не комментировал. Теперь же, в своем обращении к подписчикам, он раскрыл всю правду. «У каждого беззаботного чела есть свои скелеты в шкафу. Начнем с того, что я папа. Не тот, о котором вам говорят ваши любимые рэперы, а реальный баты, у которого есть прекрасная доча. Которой, к слову, уже 5 лет... Ради того, чтобы придерживаться образа мальчика с разбитым сердцем, все это тщательно скрывалось», — написал Тима.

Имя матери ребенка молодой человек не раскрыл. Но поклонники подразумевают, что ей является девушка Яна. Она живет в Минске и периодически выкладывает в сеть фотографии с ребенком и молодым человеком, лицо которого, к слову, она не показывает.

Напомним, что сейчас Тима Белорусских находится на родине, в Минске. Суд обязал его к «домашней химии» из-за дела по незаконному обороту наркотиков, в котором фигурировал музыкант. То есть, два года артисту придется провести под домашним арестом.