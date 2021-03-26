Тима Белорусских и другие звезды, которые попались с веществами и нарвались на проблемы

Тима Белорусских накануне признал свою вину в заведённом против него деле по распространению наркотиков. Его вместе с другом поймали в клубе с веществами, и теперь музыканту грозит до пяти лет лишения свободы – будет ли срок условным или реальным, решит суд.

Стоит ли говорить, что карьера популярного музыканта теперь под вопросом?

Белорусских отнюдь не первый, кого подвели наркотики.

Самым громким, пожалуй, стал случай со звездой сериала «Счастливы вместе» Натальей Бочкаревой, у которой наркотики обнаружили в нижнем белье. Сначала актриса долго отрицала, что ее вообще задерживали, и утверждала, что она дома, а в СМИ все врут. Потом выяснилось, что инцидент имел место, но отделалась Бочкарева легко – хотя ей грозило до трех лет колонии, в итоге суд назначил ей штраф в 30 тысяч рублей.

По стопам Бочкаревой пошла и участница проекта «Пацанки» – совсем недавно Диану Субботину тоже задержали с веществами в нижнем белье. Теперь звезда проекта находится под подпиской о невыезде, суд ей ещё предстоит. В 2017 году за употреблением наркотиков в общественном месте поймали Егора Бортникова, более известного, как Лева Би-2. Ему удалось легко отделаться – в отношении него возбудили административное дело.

В том же 2017 году наркозависимость Даны Борисовой разбирали на шоу «Пусть говорят». Дочь артистки пожаловалась на то, что мать избила не в состоянии наркотического опьянения, и больше не общалась с ней. Борисовой же пришлось пройти лечение в рехабе в Таиланде.

В 2016 году пристрастие к веществам практически поставило крест на карьере успешного футболиста и примерного семьянина Романа Еременко. Он получил два года дисквалификации и спровоцировал серьезный скандал после того, как его пробы показали употребление наркотических веществ. В футболе такие истории, к сожалению, не редки – Еременко пошел по стопам таких звёзд спорта, как Диего Марадона, Пол Гаскойн, Адриан Муту и других.

Многим звёздам, однако, удалось реабилитироваться. Роберта Дауни младшего в юности ловили за употреблением веществ, а американская поп-звезда Джастин Бибер и вовсе публично признался в в употреблении тяжёлых наркотиков. Но добавил, что теперь он «хороший мальчик» и примерный семьянин, поэтому с такими делами покончено.