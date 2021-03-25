Тима Белорусских признал свою вину по делу о наркотиках

Музыкант Тима Белорусских и его знакомый, которые проходили по делу об обороте наркотиков, признали свою вину, и дело было направлено в суд. Сообщение об этом появилось на сайте Генеральной прокуратуры Белоруссии.

Так, Тима Белорусских был задержан с наркотиками 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске, в отношении него возбуждено уголовное дело.

В марте в СК Белоруссии сообщили, что завершил расследование дела о незаконном обороте наркотиков без цели сбыта против музыканта. Дело было передано в прокурору.

«Прокуратура Московского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 22-летнего музыкального исполнителя и его 25-летнего знакомого, которым инкриминирован незаконный без цели сбыта оборот наркотических средств и психотропных веществ», — говорится в сообщении.

«Свою вину в содеянном обвиняемые признали в полном объеме».

Теперь музыканту грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.