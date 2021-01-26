TikTok-миллионер Милохин обратился к бросившей его матери: «Вряд ли будет примирение»
Фото: Instagram Дани Милохина
Даня Милохин и его продюсер Ярослав Андреев прокомментировали нашумевший выпуск «Пусть говорят», в котором приняли участие брат TikTok-миллионера Илья и их биологическая мать Любовь Бережная. Они появились в шоу коллеги Дани по тикток-дому Dream Team House Ани Покров. Дело в том, что «Первый канал» готовит третью серию шоу с участием мамы Милохиных и теперь просят, чтобы Даня пришел на съемки.
«Если бы они связались со мной и спросили: "Дань, тут нашлась твоя мама, и она хочет принять участие в программе, как ты относишься к этой ситуации? Хочешь ли ты, чтобы мы провели с ней и с тобой трансляцию?". То бы мы поговорили и пришли к какому-то решению. Но в итоге все прошло без моего ведома. <...> Мама, обращаюсь к тебе: если тебе просто нужны были деньги, можно было бы связаться с Ярославом, с моими менеджерами, которые смогли бы на меня перенаправить. Никто бы не сказал "Нет, нельзя с ним видеться". Даже если я не хочу с тобой общаться, поскольку тебя не знаю, я помогать тебе буду все равно, сто процентов, как помогаю своим приемным родителям. Мне несложно. Но тут я просто тебя искренне не понимаю. <...> Вы точно увидите это видео, и если после него все равно выйдет третья программа и вы никак не отреагируете на все это, я пойму: вам ничего не нужно. И вряд ли какое-то примирение вообще будет», — заявил Милохин.
Тем временем Ярослав Андреев обвинил маму Дани в неискренности и алчности: «Понятно, насколько мама хочет видеть своих детей на самом деле. Мне поступила проверенная информация, что за каждый выпуск маме Дани платят деньги. Так что очевидно, по какой причине она пошла на съемки. Любовь, пожалуйста, если вы хотите примирения, откажитесь от всех программ, верните все деньги телеканалу, напишите мне, если трудно с деньгами, я помогу, Даня поможет. Но, пожалуйста, не надо этого всего. Это же грязь. Как можно идти за деньги на программу с такой историей? Заканчивайте хайпить на отношениях, давайте общаться без камер».
Отметим, что ранее сама Любовь Бережная заявила, что деньги от сыновей ей не нужны: «Я не решалась написать мальчикам после того, как узнала про них. Боялась, что они подумают, что бедной матери нужны деньги. Но это не так. Мне нужно только их прощение, которого я не заслуживаю, но буду вымаливать на коленях».
Фото: Instagram
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