TikTok-миллионер Милохин обратился к бросившей его матери: «Вряд ли будет примирение»

Тем временем Ярослав Андреев обвинил маму Дани в неискренности и алчности: «Понятно, насколько мама хочет видеть своих детей на самом деле. Мне поступила проверенная информация, что за каждый выпуск маме Дани платят деньги. Так что очевидно, по какой причине она пошла на съемки. Любовь, пожалуйста, если вы хотите примирения, откажитесь от всех программ, верните все деньги телеканалу, напишите мне, если трудно с деньгами, я помогу, Даня поможет. Но, пожалуйста, не надо этого всего. Это же грязь. Как можно идти за деньги на программу с такой историей? Заканчивайте хайпить на отношениях, давайте общаться без камер».

Отметим, что ранее сама Любовь Бережная заявила, что деньги от сыновей ей не нужны: «Я не решалась написать мальчикам после того, как узнала про них. Боялась, что они подумают, что бедной матери нужны деньги. Но это не так. Мне нужно только их прощение, которого я не заслуживаю, но буду вымаливать на коленях».