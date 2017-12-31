Старшая дочь Аллы Пугачевой очаровала поклонников.

Звезды подготовили много сюрпризов поклонникам в предновогоднюю пору. Фанаты Аллы Пугачевой обсуждают новый видеоклип певицы, премьера которого состоится этой ночью на Первом канале, но уже сейчас можно увидеть фрагмент и послушать песню «Я летала» — первую после долгого молчания артистки.

Обсуждают поклонники и новогодний снимок звездного семейства — по мнению некоторых из них, поздравление получилось ярче, чем традиционноая речь президента, которую «теперь можно и не смотреть».

Старшая дочь Примадонны, 46-летняя певица Кристина Орбакайте, не отстает. Она опубликовала очень горячий снимок: тесный корсет, томная поза и чулки в сеточку очаровали ее фолловеров.

«“Концерт давно окончен, но песня бесконечна..." Пусть Новый год принесет нам исполнение наших желаний и самых дерзких идей! А сомнения и разочарования останутся в прошлом. Счастья всем вам и вашим семьям», — написала она.