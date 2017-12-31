Тесный корсет, томная поза и чулки в сеточку: Кристина Орбакайте поделилась пикантным предновогодним снимком
Звезды подготовили много сюрпризов поклонникам в предновогоднюю пору. Фанаты Аллы Пугачевой обсуждают новый видеоклип певицы, премьера которого состоится этой ночью на Первом канале, но уже сейчас можно увидеть фрагмент и послушать песню «Я летала» — первую после долгого молчания артистки.
Обсуждают поклонники и новогодний снимок звездного семейства — по мнению некоторых из них, поздравление получилось ярче, чем традиционноая речь президента, которую «теперь можно и не смотреть».
Старшая дочь Примадонны, 46-летняя певица Кристина Орбакайте, не отстает. Она опубликовала очень горячий снимок: тесный корсет, томная поза и чулки в сеточку очаровали ее фолловеров.
«“Концерт давно окончен, но песня бесконечна..." Пусть Новый год принесет нам исполнение наших желаний и самых дерзких идей! А сомнения и разочарования останутся в прошлом. Счастья всем вам и вашим семьям», — написала она.
«Кристина чудная! Счастья и успехов в Новом году», «Спасибо, милая Кристина, за то, что есть такая у нас у всех, кто обожает всю вашу талантливейшую семью!!!», «Ах, эти ноги, помню еще с 90-х», «Прекрасная снежная королева, мышцы твоих ног и плеч эластичны и гибки, что довольно заманчиво», «Ваши ноги сводят меня с ума. Желаю счастья, любви, радости!!!!», «Можно писать картину и в Эрмитаж», — обсуждают пикантный снимок поклонники.
Фото: instagram