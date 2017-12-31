Поэт и композитор Олег Влади опубликовал часть видеоклипа на песню Аллы Пугачевой «Я летала».

Специально для «Новогоднего огонька» на Первом канале Алла Борисовна спела новую песню и снялась в видеоклипе. Артистка сделала исключение «по просьбам поклонников», ведь ранее она не собиралась появляться на экранах телевизоров в эту ночь после скандала, возникшего в прошлом году.

Премьера видеоклипа и самой композиции «Я летала» состоится совсем скоро, но уже сейчас фанаты обсуждают сюрприз, который сделала им их любимица.

«Это разрыв!!! Бомба!!!﻿ Алла, спасибо тебе за этот шедевр!!!», «Это просто новогодний подарок всем поклонникам нашей любимой Аллы Пугачевой! Выглядит она здесь потрясающе!», «Я счастлив, что наша АБ спела наконец-то достойную песню!! Отличная работа! Спасибо автору и спасибо Алле Борисовне!», «Новогодний подарок самый лучший!!! Спасибо, Алла Борисовна, всем завистникам назло!!!», «ЕЩЕ! Ждем еще песен для Аллы в актуальном ключе, звучании! Молодец», — пишут благодарные зрители.

Всем счастья в Новом году!!!

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Фото: кадры из клипа, globallookpress