Поэт и композитор Олег Влади опубликовал часть видеоклипа на песню Аллы Пугачевой «Я летала».

Специально для «Новогоднего огонька» на Первом канале Алла Борисовна спела новую песню и снялась в видеоклипе. Артистка сделала исключение «по просьбам поклонников», ведь ранее она не собиралась появляться на экранах телевизоров в эту ночь после скандала, возникшего в прошлом году.

Премьера видеоклипа и самой композиции «Я летала» состоится совсем скоро, но уже сейчас фанаты обсуждают сюрприз, который сделала им их любимица.