В Сети обсуждают клип на новую песню Аллы Пугачевой: «Лучший новогодний подарок!»
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Поэт и композитор Олег Влади опубликовал часть видеоклипа на песню Аллы Пугачевой «Я летала».
Специально для «Новогоднего огонька» на Первом канале Алла Борисовна спела новую песню и снялась в видеоклипе. Артистка сделала исключение «по просьбам поклонников», ведь ранее она не собиралась появляться на экранах телевизоров в эту ночь после скандала, возникшего в прошлом году.
Премьера видеоклипа и самой композиции «Я летала» состоится совсем скоро, но уже сейчас фанаты обсуждают сюрприз, который сделала им их любимица.
«Это разрыв!!! Бомба!!! Алла, спасибо тебе за этот шедевр!!!», «Это просто новогодний подарок всем поклонникам нашей любимой Аллы Пугачевой! Выглядит она здесь потрясающе!», «Я счастлив, что наша АБ спела наконец-то достойную песню!! Отличная работа! Спасибо автору и спасибо Алле Борисовне!», «Новогодний подарок самый лучший!!! Спасибо, Алла Борисовна, всем завистникам назло!!!», «ЕЩЕ! Ждем еще песен для Аллы в актуальном ключе, звучании! Молодец», — пишут благодарные зрители.
Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)
Фото: кадры из клипа, globallookpress