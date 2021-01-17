Темные волосы, щеки и взгляд с хитринкой: Настя Ивлеева поделилась архивными фото
Фото: @agentgirl / Instagram
Телеведущая любит смеяться над собой и обладает хорошим чувством юмора. Совсем недавно в своем блоге в Instagram она опубликовала серию кадров из своей юности. «На первой фотке я праздную свои 21! Талия вышла из чата! Остальные, где у меня черные волосы, наливные ляхи и пухлые щеки, это только я переехала в Москву!», — с насмешкой написала Ивлеева.
На снимках видно, что раньше звезда была немного полнее в весе, носила челку и темный цвет волос. Но при этом, она все равно оставалась довольно милой и приятной девушкой. В комментариях под публикацией фанаты написали ей множество комплиментов.
«Фото бомба, честно говоря, огонь!», «С годами только хорошеешь», — отметили пользователи Сети. К слову, некоторые из них написали, что такой вес блогеру подходит даже больше. По их словам, Анастасия уже тогда была невероятной и веселой, такие снимки им хочется еще долго рассматривать.
Фото: @_agentgirl / Instagram_
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