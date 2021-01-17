Темные волосы, щеки и взгляд с хитринкой: Настя Ивлеева поделилась архивными фото

На снимках видно, что раньше звезда была немного полнее в весе, носила челку и темный цвет волос. Но при этом, она все равно оставалась довольно милой и приятной девушкой. В комментариях под публикацией фанаты написали ей множество комплиментов.

«Фото бомба, честно говоря, огонь!», «С годами только хорошеешь», — отметили пользователи Сети. К слову, некоторые из них написали, что такой вес блогеру подходит даже больше. По их словам, Анастасия уже тогда была невероятной и веселой, такие снимки им хочется еще долго рассматривать.