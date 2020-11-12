Черные волосы, яркий макияж: Настя Ивлеева показала, как выглядела в молодости и до славы

29-летняя телеведущая и инста-дива Настя Ивлеева ежедневно публикует десятки фото и видео в социальной сети. В очередной раз здесь оказались ее фото, которым уже несколько лет. Ивлеева показала, как выглядела в молодости, до того, как стала знаменитой. В кадр смотрит красивая жгучая брюнетка с ярким макияжем.

«О, господи! Хахахаха, это я, когда работала хосте с Питере. Горячая бомбита!», — подписала фото Ивлеева и задалась вопросом, не сделать ли ей грудь.

Недавно блогер рассказывала, что ей нравится своя худая фигура и такой же худой бюст.