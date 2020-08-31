«Бомба», «пушка», «красотка»: похудевшая Ивлеева покорила поклонников эффектными пляжными фото

Поклонники оценили преображение телеведущей и то, как она выглядит в купальнике. «Бомба», «Пушка», «Красотка», «Фигурка огонь», «Секси», «Богиня», «Настя, вы супер», «Лучшая», «Выглядишь классно», «Ивлеева такая красивая», «Мне нравится», «Похорошела», — пишут они в многочисленных комментариях.

Отметим, ранее Настя Ивлеева рассказала, как быстро похудела на десять килограммов. «Ребят, причина моей потери лишнего веса — это правильное питание. Вот листья салата, вот тунец, помидорчик, кукурузочка. И все! Хрумкаем — худеем. Мне те 10 килограммов, которые я сбросила, просто мешали жить. Я знаю много девчонок, которые тоже парятся, что несколько полноваты. Все на личном опыте, не более того», — написала она в Instagram.