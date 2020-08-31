«Бомба», «пушка», «красотка»: похудевшая Ивлеева покорила поклонников эффектными пляжными фото
Фото: Instagram Насти Ивлеевой
Заметно похудевшая в последнее время Настя Ивлеева похвасталась стройной фигурой в бикини на серии новых снимков. «Ожидание и взгляд со стороны», — подписала она эффектные и забавные кадры.
Поклонники оценили преображение телеведущей и то, как она выглядит в купальнике. «Бомба», «Пушка», «Красотка», «Фигурка огонь», «Секси», «Богиня», «Настя, вы супер», «Лучшая», «Выглядишь классно», «Ивлеева такая красивая», «Мне нравится», «Похорошела», — пишут они в многочисленных комментариях.
Отметим, ранее Настя Ивлеева рассказала, как быстро похудела на десять килограммов. «Ребят, причина моей потери лишнего веса — это правильное питание. Вот листья салата, вот тунец, помидорчик, кукурузочка. И все! Хрумкаем — худеем. Мне те 10 килограммов, которые я сбросила, просто мешали жить. Я знаю много девчонок, которые тоже парятся, что несколько полноваты. Все на личном опыте, не более того», — написала она в Instagram.
Недавно стало известно, что новой соведущей Насти Ивлеевой в новом сезоне «Орла и решки» была назначена ее подруга и коллега Юлия Коваль. «Раскрываем интригу! Кто же станет соведущим Насти Ивлеевой? У вас было много вариантов, но мы выбрали самый неожиданный. Мы решили узнать, кто сильнее: дружба Насти и Юли или желание обладать безлимитной картой. Так что в новом сезоне девочки будут отрываться! А вот кто развлекаться на полную, а кто спать на пляже — решит орел или решка. Встречаем и любим — Юля Коваль в новом сезоне "Орел и решка"!», — сообщили в официальном Instagram шоу.
Фото: Instagram
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