Темные очки и total black: Лолита и Настя Ивлеева примерили образы авторитетов из 90-х

Ранее Лолита рассказывала, что они вместе с телеведущей Настей Ивлеевой готовят интересный новогодний проект, и даже хвасталась своим экстраординарным гранж-образом с голубыми волосами и эффектным макияжем в стиле исполнителей heavy metal.

И вот теперь экс-ведущая «Орла и решки» поделилась совместными кадрами с певицей, на которых они обе, облаченные с ног до головы в черную одежду, в солнцезащитных очках стоят на заснеженной улице. На заднем фоне одного из снимков красуется черный «гелик» Ивлеевой, а Лолита держит в руках большой букет красных роз — все это выглядит так, словно кадр взят из фильма «Брат».

А вот на другом снимке выражения лиц артисток говорят о том, что Насте пока не до конца удалось вжиться в выбранную ими роль, в отличие от Лолиты, которая с серьезным лицом смотрит в камеру. Выглядит устрашающе! И неудивительно, что певице так хорошо далось точно вжиться в «бандитский» образ, ведь ей эта тематика очень близка.

Недавно она делилась историей о том, что один из лучших романов в ее жизни был именно с авторитетной личностью, как раз в 90-е годы. Возможно, прошлая любовная связь и вдохновила Лолиту на то, чтобы примерить подобный образ.